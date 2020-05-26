2020-05-26T16:44:38+03:00
Общество

Открытие магазинов в Москве после самоизоляции: когда начнут работу

В Москве планируется поэтапное снятие ограничений в торговле после режима самоизоляции. Сначала произойдет открытие магазинов, следом возобновит работу сфера бытовых услуг
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой занято большое количество людейДля экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой занято большое количество людейФото: Shutterstock
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Заказ одежды без примерки, букеты цветов только на доставку – скоро это будет в прошлом, так как Москва готовит поэтапное возвращение работы предприятий в сфере торговли непродовольственными товарами, после самоизоляции произойдет открытие магазинов.

- Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой занято большое количество людей, - говорит Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ведь многие предприятия промышленности не могут обойтись без непродовольственных товаров, страдает и налоговая система.

Как только возобновятся продажи в магазинах непродовольственных товаров, следом – откроют предприятия сферы бытовых услуг (ателье, химчистки, ремонтные услуги, мойки машин, фотоателье, прокат спортивного инвентаря, ремонт быттехники, ремонт часов и другие) и косметических услуг. Хотя и есть понимание, что сервисы – это скученность людей. И есть же опасность распространения вируса.

- У нас была возможность проанализировать опыт других стран до того, как мы сами столкнулись с аналогичной ситуацией. Мы понимаем, что, если бы не были введены ограничения, то болезнь распространялась совершенно другими темпами и последствия были бы иными, — считает Владимир Ефимов.

По словам Владимира Ефимова, власти города не ставят задачу задерживать открытие предприятий – как только это станет возможным, они сразу возобновят работу.

- Расходная часть была равна трем триллионам 150 миллиардам рублей. По предварительным расчетам, город недополучит от 500 до 600 миллиардов рублей. При этом у него есть собственный резерв в виде переходящего остатка с прошлого года в размере 300 миллиардов рублей. Сократить расходы можно с помощью приостановки ряда проектов, - рассказали в мэрии Москвы.

Напомним, что власти города приняли три антикризисных пакета по поддержке бизнеса. С 12 мая заработали промышленные предприятия, с 25 мая открылись МФЦ и возобновил работу каршеринг. Однако ограничительные меры в столице до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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