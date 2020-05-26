2020-05-26T22:17:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 2183
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Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 2183, сообщает оперштабОбщее число жертв COVID-19 в столице достигло 2183, сообщает оперштабФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в столичных больницах от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 73 человека. Об этом сообщили представители Оперативного штаба Москвы по COVID-2019.

«У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили специалисты.

Таким образом, с начала эпидемии в российской столице зафиксировали уже 2183 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным ковидом.

При этом стоит заметить, что нынешние сутки установили рекорд за все время по числу пациентов, выписанных после успешного лечение новой инфекции - число вылечившихся пополнили сразу 8033 человека. Всего же в Москве с вирусом справились более 61 тысячи мужчин и женщин.

Общее число горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией превысило 169,3 тысяч случаев. За последние сутки тесты положили наличие инфекции в организме у 2830 человек. При этом стоит отметить, что за последнюю неделю ежесуточное число заболевших всего однажды превысило планку в 3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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