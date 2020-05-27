2020-05-26T22:03:12+03:00
Общество

Андрей Воробьёв: Мы несем ответственность за строительство социальных объектов

Губернатор Московской области проверил, как идет возведение музыкального колледжа в Пушкино и благоустройство набережной на реке Серебрянка
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Колледж им. Прокофьева примет студентов в сентябре. Фото: Константин Семенец.Колледж им. Прокофьева примет студентов в сентябре. Фото: Константин Семенец.
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- Мы примчались ночью и из горящего здания выносили легкие инструменты, документы. А потом перекрытия между этажами рухнули, - вспоминает Мария Павлова. Женщина 11 лет работает в колледже имени Сергея Прокофьева замдиректора по учебной работе (а в свое время была его студенткой). Но в феврале 2016-го в двухэтажном здании, стоящем в центре г. Пушкино, случился пожар. Выгорело так, что и не восстановить. Места учебы лишились более 200 ребят. Потом возникли предложения построить на участке сгоревшего колледжа несколько многоэтажек. Но местные жители и областные власти место отстояли.

Новое здание на 850 учеников

После пожара губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встречался с преподавателями. Говорили о строительстве нового здания. Руководители колледжа тогда предлагали проект музыкальной школы, который был реализован в Ленинском городском округе, но позже стало понятно, что колледжу нужно больше помещений, и проект доработали.

И вот стройка вышла на финишную прямую. Современное четырехэтажное здание в 6 тысяч квадратных метров, два просторных крыла. Три репетиционных зала. Больше 30 учебных кабинетов.

Планировали, что здание будет сдано уже в июне. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы: строительство возобновили лишь неделю назад, после послабления ограничений. Все работы на объекте ведутся в рамках строгого санитарного регламента по нераспространению COVID-19, введенного на всех работающих предприятиях Подмосковья. За его соблюдением следят стюард и медицинская сестра.

Губернатор вчера приехал на стройплощадку, чтобы проконтролировать, как идут работы. Сейчас здесь трудятся более 100 человек. Объект готов на 86%.

Андрей Воробьёв проверил, как идет возведение колледжа для молодых музыкантов. Фото: Константин Семенец.

Андрей Воробьёв проверил, как идет возведение колледжа для молодых музыкантов. Фото: Константин Семенец.

- Колледж Прокофьева - легендарный. 55 лет ему будет в следующем году, - напомнил Андрей Воробьёв. - В 2016 году, когда был пожар, мы приняли решение построить современное здание. Рядом находится еще и детская школа, она чуть ли не в старой избе. Ее мы тоже переносим в это современное здание. Там будут заниматься более 800 ребят.

Директор музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева Элла Смелова рассказывает, что после пожара занятия не прекращались. Но преподавателям и учащимся приходилось ютиться в помещениях библиотеки, техникума, воскресной школы при храме. И вот теперь у молодых музыкантов появился наконец собственный дом.

В этом году для колледжа закупили музыкальные инструменты. 65 новеньких пианино и 8 роялей должны поставить в августе. Планируется, что новое здание примет учеников уже в сентябре. Кроме музыкальной школы и колледжа, здесь будет и большой концертный зал на 300 мест.

- Я уверен, что всем будет комфортно - и преподавателям, и учащимся. Здесь все соответствует требованиям к подготовке профессиональных музыкантов, - отметил Андрей Воробьёв.

Набережная вместо болота

В Пушкино проходит благоустройство у микрорайона Серебрянка - здесь, на берегу одноименной реки, стоят несколько многоэтажных домов. Всего за несколько месяцев появилась новая набережная, ставшая местом притяжения не только всего микрорайона, но и города. Стоит отметить, что благоустройство запустили по просьбам местных жителей. Еще год назад здесь была просто дикая территория. На берегу у камышей время от времени собирались компании, жарили шашлыки, оставляя после себя горы мусора.

Набережная реки Серебрянка - излюбленное место отдыха жителей Пушкино. Фото: Денис Трудников.

Набережная реки Серебрянка - излюбленное место отдыха жителей Пушкино. Фото: Денис Трудников.

Около года назад общественники написали письмо губернатору. И вот сейчас здесь прекрасная набережная длиной около километра. Мост на сваях, который соединяет два берега притока реки Серебрянка, покрасили и привели в порядок. Две детские площадки. Пирсы - для рыбаков и лодок. Работы охватили территорию более 5 га.

- Раньше благоустройства особого на берегу не было, - рассказывает многодетная мать Екатерина Неженцева. - Ни пенсионерам, ни спортсменам, ни тем более детям особо негде было гулять. Были только заросли и трава некошеная. А сейчас это место, конечно, преобразилось.

- Мы довольны результатом, - кивает местный житель Дмитрий Кудряшов. - Этот берег выглядел заброшенным, а теперь в обычные дни здесь многолюдно.

Андрей Воробьёв прошел по набережной. И обратил внимание, что на некоторых участках после работ до сих пор не убран кое-какой строительный мусор. Карантин карантином, но ведь по набережной уже начинают прогуливаться местные жители (в масках, конечно), выходящие дышать свежим воздухом.

Набережная реки Серебрянка - излюбленное место отдыха жителей Пушкино. Фото: Денис Трудников.

Набережная реки Серебрянка - излюбленное место отдыха жителей Пушкино. Фото: Денис Трудников.

- Задача: Пушкино преобразить, как и все наши города Подмосковья, - сказал губернатор. - Сейчас начался сезон благоустройства. В каждом городе задача сделать так, чтобы можно было гулять комфортно и безопасно. Поэтому вот такие променады, скверы, парки по-прежнему являются нашим приоритетом. Здесь мы благоустроили набережную реки Серебрянка. Осталось последние штрихи нанести. И людям очень нравится это место.

- Губернатор поставил нам задачу создать комфортное пространство для жителей и гостей города, - дополнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Работать было непросто. Болотистая почва осложняла работу техники. Мы еще продолжаем благоустройство, наводим последние штрихи.

Напомним, ранее Андрей Воробьёв отмечал, что очень важно возобновить в регионе строительство школ, детских садов и других социальных объектов, которые так ждут жители.

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