2020-05-27T15:47:00+03:00
Происшествия

«Алло, у вас рак!»: из-за телефонных мошенников москвич думал, что умирает, и чуть не перевел полтора миллиона на лекарство

Аферисты разыграли целый спектакль, в котором участвовали лже-сотрудники поликлиники и онкоцентра
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мошенники опять активизировались. Будьте бдительны.Мошенники опять активизировались. Будьте бдительны.Фото: Shutterstock
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Валерия Петровича* утром разбудил звонок на домашний телефон.

- Алло, это из поликлиники №6. Плохие новости, Валерий Петрович, пришли результаты ваших анализов, у вас рак поджелудочной железы!

Москвич чуть дар речи не потерял. Тут же вспомнил, что действительно на днях сдавал анализы. «Все крышка» - единственное, что крутилось в этот момент в голове у мужчины. Но милый женский голос, якобы терапевта поликлиники не умолкал.

- Времени очень мало, счет идет на дни. Мы уже записали вас на обследование в онкологический институт имени Герцена. Завтра в 09.00 вас ждут на прием. Запишите номер телефона вашего лечащего врача!

Дрожащими руками Валерий Петрович вывел в блокноте имя и фамилию доктора. «Терапевт» любезно продиктовала его личный мобильный телефон.

- Звоните ему в любое время. Мы сделаем все, чтобы помочь. Но сейчас главное быстро найти лекарство. Необходимый швейцарский препарат можно получить либо в департаменте здравоохранения по очереди, либо по резерву в больнице. Лекарство ввиду редкости является препаратом строгой отчетности, поэтому, даже когда оно станет доступно в больнице, нужно будет заключать договор на получение. Однако, есть вариант - недавно одному из пациентов лекарство уже не понадобилось и его могут уступить. Цена один миллион 400 тысяч. Желающих много, так что не тяните с решением.

На случай если решится брать, дама продиктовала номер банковской карты. Но Валерий Петрович прежде решил все проверить и позвонил по номеру, якобы лечащего врача из онкологического центра.

И что вы думаете, он тоже подтвердил диагноз и стал рассказывать про чудо-препарат, мол, берите, не пожалеете.

Жить-то хочется: Валерий Петрович натянул трико, накинул куртку и пошел в банк. Но по пути все-таки решил позвонить родственникам и рассказать, что умирает.

- Мы сразу поняли, что это аферисты. Согласитесь, странно, что врач поликлиники вот так продает лекарство за полтора миллиона по телефону. Но одно дело мы, а другое - человек, которому несколько минут назад сказали о смертельной болезни. Разубедить его было сложно. Пришлось вести его в поликлинику и только после разговора с настоящими врачами, он понял, что ничем не болен, - рассказал «КП» родственник пенсионера, который просил не указывать его имя.

Стали разбираться и оказалось, что банковская карта, на которую мужчина должен был перевести деньги, зарегистрирована на жительницу Татарстана. Ранее на нее было оформлено более десятка ООО. На сегодняшний день все – банкроты. Сейчас Валерий Петрович и его родственники уверены, что общались с мошенниками.

- Мы решили рассказать о том, что произошло, чтобы другие москвичи не попались на уловки мошенников. Пока заявление в полицию мы не подали, но планируем сделать это в ближайшее время, - рассказал родственник пенсионера.

В полицию Москвы ежедневно поступает более тысячи заявлений о телефонных мошенничествах. Будьте бдительны: не общайтесь с незнакомыми людьми, не переводите деньги и не сообщайте данные своих банковских карт.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Купили базу в поликлинике или звонили на дурака»

- Эта мошенническая схема появилась несколько лет назад. Бьют по самому дорогому – желанию людей жить. Чаще всего мошенники обзванивают всех пенсионеров, на дурака. Но существуют и схемы, в которых косвенно участвуют поликлиники. Недобросовестные сотрудники продают контакты пациентов, которые накануне сдали анализы. Такие люди особенно уязвимы, обмануть их не так сложно, - прокомментировал полковник юстиции Дмитрий Минеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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