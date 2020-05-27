Открытие химчисток в Москве после самоизоляции с 1 июня 2020
В столице с 1 июня 2020 года открываются некоторые предприятия бытовых услуг. Об этом Владимиру Путину в ходе рабочего совещания доложил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Первое – открываем непродовольственные магазины. Второе раскрыть хотим часть предприятий бытовых услуг, где нет длительного контакта с человеком, – прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и другие, - сказал Сергей Собянин.
Открытие магазинов непродовольственной торговли, по словам Сергея Собянина нужно, так как востребован ряд товаров, которые люди не могут покупать в режиме онлайн.
К тому же с 1 июня в тестовом режиме будут разрешены прогулки для москвичей. Будет составлен график для домов, чтобы не выпускать на улицу всех сразу.
- Так нужно будет пожить неделю-другую, - сказал Сергей Собянин.
Мэр города напомнил, что после открытия промышленных предприятий 12 мая был риск, что эпидемия будет развиваться.
- Мы ввели еще более жесткие требования – масочно-перчаточный режим в магазинах и на транспорте. Мы смогли добиться неплохих результатов - на 40% снизилось количество госпитализаций тяжелых, количество ковидных пневманий уменьшилась тоже на 40%. Сегодня был самый низкий показатель выявленных заболевших коронавирусом – 2140 человек. Все это позволяет нам сказать, что все меры, которые мы приняли с 12 мая были правильные, - отметил Сергей Собянин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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