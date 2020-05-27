Новые проекты Москвы вне кризиса: Центральный телеграф и модный кластер для туристов на Арбате

В столице сейчас только и слышно: «Кризис, кризис». Бизнесмены пытаются не разориться и удержать деньги. Может показаться, что из нового в Москве строят только: жилые комплексы, метро и больницы. Однако новых проектов в столице много и их не «ставят на паузу». «КП» рассказывает, что появится в городе в ближайшие годы.

Центральный телеграф: торговля и офисы

Телеграммы, письма, международные звонки – все проходило через Центральный телеграф. В 30-е годы в здании находилась штаб-квартира Всесоюзного радио – отсюда 22 июня 1941 года Юрий Левитан сообщил о нападении Германии на Советский Союз. История здания Центрального телеграфа изменится в 2024 году – после реставрации здесь будет многофункциональный комплекс, включающий торговую галерею, офисы и общественные пространства, появится паркинг.

- В настоящий момент ведется проработка решений по реновации проекта и его концепции. Важно сохранить культурное наследие. Начало реставрационных работ запланировано на конец 2021 года и будет завершено в начале 2024 года, - рассказали «КП» в девелоперской компании Vos`hod.

Новому владельцу здания предстоит сохранить фасад и большие окна, часы с уникальным механизмом. К осени архитекторы подготовят предложения по концепции предстоящего обновления здания.

- С одной стороны, есть задача превратить старомодный офисный центр эпохи 90-х в современное культовое пространство, создать новую точку притяжения, с другой — бережно отнестись к историческому наследию здания. Уже были изучены первоначальные чертежи и логика, которая была заложена при строительстве, - говорят в девелоперской компании Vos`hod.

В настоящий момент реновацией проекта и сохранением культурного наследия занимаются бюро David Chipperfield Architects, девелоперская компания Vos`hod и КБ «Стрелка».

Модный кластер и торговый центр на Новом Арбате

Торговый центр «Новоарбатский» давно требовал ремонта и современной концепции – наконец-то это будет сделано.

- Сейчас собственники проводят полную реконструкцию здания, меняя витрины и инженерные коммуникации. Идет процесс смены арендаторов. Здесь появятся востребованные международные и федеральные бренды, среди которых UNIQLO (в формате стрит-ритейл) и Летуаль, - рассказали «КП» в компании «Магазин Магазинов».

Обновление ждет и знаменитый ресторан «Прага» на Арбате. С 2018 года здание было закрыто. Здесь хотели создать музей, посвященный почти 150-летней истории развития заведения. Интересно было бы, ведь по имени ресторана был назван торт «Прага», рецепт которого придумал начальник кондитерского цеха В. М. Гуральник. В ресторан приходили в свое время Антон Чехов, Илья Репин, Лев Толстой, посвящал стихи Владимир Маяковский.

«Прага» была столовой, и библиотекой, и ночным клубом, и магазином-кондитерской, а теперь это будет модный кластер, обязательный для посещения туристов.

- Это будет общественное пространство для туристов и жителей Москвы. Любимым местом для встреч. Детали новой концепции проекта будут раскрыты чуть позже в текущем году, - рассказали в компании «Магазин Магазинов».

Зато уже этим летом на Новом Арбате (в доме №5) откроется ресторан «Макдональдс», площадью 718 квадратных метров.

Ресторан в особняке графа Орлова

На Большой Никитской откроют новый ресторан с летней верандой. Он появится на месте ресторана «Ватрушка» (существовал с 2012 по 2018 годы). Само здание уникальное - особняк графа Орлова (фаворита Екатерины II). Здесь в 1860 году был основан театр Секретарева, на сцене которого выступал Константин Станиславский, в советские годы - располагался Исторический факультет МГУ.

Открытие запланировано на 2021 год

- Это абсолютно новый для Москвы проект, концепция которого держится в строжайшем секрете. Ресторан откроет компания «White Rabbit Family», название пока не озвучено. Общая площадь ресторана 776 квадратных метров. В семи комфортабельных залах смогут находиться одновременно 153 человека, - рассказали «КП» в компании-девелопер «R4S».

Помещение готовят под создание ресторана, уже разработан дизайн-проект в темных тонах, с хрустальными люстрами. Открытие запланировано на 2021 год.

Новый ресторан на Патриарших прудах

В бежевом здании «Павильон» на Патриарших прудах начали делать ремонт. Москвичи стали переживать, что здание хотят расширить и надстроить. Но собственники сказали, что это слухи.

- Производимые в настоящее время работы не предусматривают реконструкцию, строительство надстройки или какие-либо иные изменения во внешнем облике здания, не являющимся историческим памятником, но имеющим несомненную ценность для Патриарших прудов, - прокомментировали в пресс-службе компании «Киевская площадь».

После ремонтных работ в здании «Павильона» планируется открытие нового ресторана. Таким образом функциональная составляющая архитектурного объекта будет также сохранена.

В бежевом здании «Павильон» на Патриарших прудах начали делать ремонтФото: другой источник.

- Часть рестораторов на сегодняшний день продолжает поиски помещений для открытия новых точек. Во-первых, пандемия позволяет занять вновь освободившиеся площадки. Во-вторых, многие позитивно смотрят в будущее и верят в скорое восстановление рынка, в том числе сфера общепита, - комментирует Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank.

Магазин без продавцов и касс

Не ставить на паузу новые проекты решили многие компании. В ближайшие месяцы на Патриарших прудах «Глобус Гурмэ» откроет магазин формата «у дома», в «Москва-Сити» в башне «Федерация» тестируют новый магазин без продавцов и касс. Продолжается строительство в «Романовом дворе», в планах открыться осенью. В Москве продолжают строительство гостиниц, в их числе Faimont на 1-й Тверской-Ямской улице и Bvlgari на Большой Никитской улице.

- Парк развлечений Joki Joya откроется в торговом центре «Весна», а компания «Мираторг» планирует открытие бургерных и ищет подходящие помещения в центре столицы. Станет больше помещений в центре у компании Ozon, а на Земляном Валу планируется открытие клиники эстетической медицины. Компании, которые могут себе позволить подождать окончания карантина, ждут - собирают документы и информацию, - рассказывает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости, Knight Frank.