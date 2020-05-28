Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 28 мая 2020: заболели еще 2054 человека
В Москве третьи сутки фиксируют положительную динамику: количество выздоровевших больше 1,8 раза, чем заболевших. По данным на 28 мая 2020 года, выявили 2054 новых случаев заражения, в то же время лечение успешно прошли – 3793 человека.
- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8371 в 85 регионах. Число заболевших в Москве 2054, в Московской области – 774 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.
В Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 3793 пациента. Напомним, сутки назад вылечившихся было 5839.
- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, что с 27 мая все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу — иммуноглобулинов М и G. Сдать тест можно в 30 поликлиниках Москвы. Как записаться? На сайте mos.ru в разделе «Здоровье» нужно выбрать «Запись на прием к врачу», следом вкладку «Кровь (антитела covid-19)», а затем - удобную дату и время для тестирования.
Цифры
Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):
25 мая – 166 473,
26 мая – 169 303,
27 мая – 171 443,
28 мая – 173 497.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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