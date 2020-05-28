«Остановили меня из-за пропуска, а оказалось, что я два года в розыске»: Курьер из Москвы случайно узнал, что он пропал без вести

36-летний Дмитрий решил попытать счастья в столице и в начале 2020-го переехал в Москву. Несколько месяцев ему удалось отработать монтажником в строительной компании в Одинцово, но в середине апреля пандемия разогнала всех по домам и работа прекратилась, а вместе с ней и заработки. Уезжать обратно в родное село под Липецком мужчина не спешил и устроился курьером. У этих ребят в нынешнее время работы предостаточно, Дмитрий решил что так он точно не пропадёт и не прогадал.

- Я работаю, по улице хожу, часто останавливают и проверяют наличие пропуска, он у меня был и проблем ни разу не возникало, - говорит мужчина.

Но очередная проверка принесла Дмитрию очень неожиданные новости. Остановившие его сотрудники полиции первым делом стали проверять пропуск мужчины и законность пребывания Дмитрия у станции метро Таганская, куда он нёс очередную доставку.

- Вдруг оказалось, что мой пропуск аннулирован, мне выписали штраф. А потом полицейский сказал мне, что я с ноября 2018 года числюсь в федеральном розыске как без вести пропавший. Сколько раз проверяли, никогда в базе сотрудники такой информации про меня не находили, - рассказал Дмитрий kp.ru

Мужчина был этой новостью серьёзно озадачен, кто мог объявить его в розыск, он даже не догадывался, рассказал, что с родственниками постоянно на связи, часто созванивается. Мужчина уверен, что база дала сбой, и результатом стала вот такая странная ошибка.