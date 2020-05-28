«Устроили тусовку на крыше банка, где держали заложников»: москвичи пожаловались в полицию на пьяную компанию

В столице продолжается режим самоизоляции, но не для всех. Несмотря на то, что рестораны и клубы закрыты, компания друзей решила развлечься и устроила тусовку на крыше банка – того самого, где мужчина 23 мая взял в заложники несколько человек и требовал встречу с певицей Ольгой Бузовой.

Можно было предположить, что певица в итоге согласилась на неформальную встречу и по такому случаю закатили тусовку. Но – нет. Молодые люди собрались без звезд шоу-бизнеса, но привлекли много внимания.

- Они устроили тусовку на крыше банка, где держали заложников. Это же тот самый банк, - обсуждают в соцсетях.

- Может какой-то розыгрыш? Как туда забраться? Там еще и вышка 5G установлена, - размышляют в соцсетях.

Но это никакой не розыгрыш. Соседи пожаловались в полицию, еще и видео сняли из дома напротив. В свою очередь сотрудники полиции по Таганскому району объяснили ребятам, что гулять рано. Была проведена профилактическая работа по обеспечению общественного порядка и соблюдению установленных в столице ограничительных мер.

- 27 мая в полицию поступило сообщение от жителей дома на Земляном валу о скоплении граждан на крыше пристройки к дому и нарушении ими режима самоизоляции, действующего в Москве. При проверке информации в одной из квартир, имеющей выход на крышу, сотрудники полиции выявили 13 человек, не соблюдавших установленные ограничительные меры и создававших угрозу распространения вируса, - рассказал «КП» в дежурный офицер УИиОС ГУ МВД России по Москве.

В отделении полиции, где оказались все нарушители, были составлены протоколы по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/781828" frameborder="0"></iframe> Москвичи устроили вечеринку на крыше здания, где 23 мая захватили заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардия опубликовала кадры задержания "влюбленного в Бузову" террориста

СОБР сработал так четко, что преступник не успел ничего сделать (подробности)