2020-05-28T19:10:44+03:00
Общество

В небе над Москвой появилось гало: что это значит

Радужный круг вокруг солнца наблюдали в четверг, 28 мая, жители многих районов столицы и Подмосковья
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Гало мы видим, когда в небе появляются высокие перисто-кучевые облака, состоящие из кристаллов льдаГало мы видим, когда в небе появляются высокие перисто-кучевые облака, состоящие из кристаллов льдаФото: Юлия СМИРНОВА
Изменить размер текста:

Гало - это, оказывается, очень красиво! Огромный светлый круг в небе вокруг солнца, переливающийся всеми цветами радуги. Бледнее, чем хорошо знакомая радуга-дуга, но зато необычно.

- Это гало, - объясняет "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - И появление его в небе над Москвой говорит о приближении теплого атмосферного фронта южного циклона. Проще говоря, это к дождю. Уже ночью циклон начнет поливать столицу и область, дожди не стихнут до утра субботы. Больше всего воды достанется Новой Москве и южным районам Подмосковья. Возможно, будет побит суточный рекорд по осадкам для 29 мая, установленный в 2015 году. Тогда выпало 26 мм. Сейчас ждем 25 - 30 мм.

А предвестник у катаклизма вот такой впечатляющий. И принцип образования гало такой же, как у радуги - преломление и отражение солнечных лучей в капельках воды.

- Гало мы видим, когда в небе появляются высокие перисто-кучевые облака, состоящие из кристаллов льда, - делится подробностями наш эксперт. - Чаще всего это оптическое явление возникает ближе к закату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
По методике ВОЗ в Москве - один из самых низких уровней смертности от COVID-19
Полиция задержала педофила, три года насиловавшего 11-летнюю падчерицу
В Подмосковье полиция задержала банду серийных воров
В начале июня в Москве вновь откроются ярмарки выходного дня
Собянин: С 1 июня в Москве в полном объёме заработает велопрокат
Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья
Волонтеры выполнили порядка 400 тысяч заявок на оказание соцпомощи москвичам
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей