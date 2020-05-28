В небе над Москвой появилось гало: что это значит

Гало - это, оказывается, очень красиво! Огромный светлый круг в небе вокруг солнца, переливающийся всеми цветами радуги. Бледнее, чем хорошо знакомая радуга-дуга, но зато необычно.

- Это гало, - объясняет "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - И появление его в небе над Москвой говорит о приближении теплого атмосферного фронта южного циклона. Проще говоря, это к дождю. Уже ночью циклон начнет поливать столицу и область, дожди не стихнут до утра субботы. Больше всего воды достанется Новой Москве и южным районам Подмосковья. Возможно, будет побит суточный рекорд по осадкам для 29 мая, установленный в 2015 году. Тогда выпало 26 мм. Сейчас ждем 25 - 30 мм.

А предвестник у катаклизма вот такой впечатляющий. И принцип образования гало такой же, как у радуги - преломление и отражение солнечных лучей в капельках воды.

- Гало мы видим, когда в небе появляются высокие перисто-кучевые облака, состоящие из кристаллов льда, - делится подробностями наш эксперт. - Чаще всего это оптическое явление возникает ближе к закату.