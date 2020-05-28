«Пик заболеваемости прошел в апреле»: В Депздраве Москвы рассказали, сколько человек на самом деле умерли от коронавируса

В Москве провели «ревизию» всех смертей в апреле, применив новые рекомендации Минздрава. Напомним, ранее сообщалось, что по сравнению с апрелем 2019-го число смертей в апреле 2020 года выросло почти на 2 тысячи. По официальным данным, непосредственно от коронавируса умерли около 600 человек. Многие тогда задавались вопросом: в таком случае, от чего же умерли остальные? Почему же случился такой большой прирост смертности? В столичном Департаменте здравохранения опубликовали обновленные данные.

«Это (более точный учет, - Авт.) стало возможным благодаря тому, что в 100% случаев смертей с подозрением на ковид в Москве проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом», - говорится в сообщении ведомства.

НОВЫЕ ЦИФРЫ

Самое главное в сообщении Депздрава:

- Ранее сообщалось, что данным ЗГС превышение смертности в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го - 1841 человек.

- В Департаменте здравоохранения сообщают, что «в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности» - от года к году могут быть погрешности. «Правильнее в этом случае брать для сравнения среднее значение этого показателя на протяжении последних лет».

- В результате пересчетов по среднему за 5 лет, получается, что «истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая».

А СКОЛЬКО УМЕРЛО ОТ КОВИДА?

Разумеется, всех интересует, сколько человек из этого числа умерли непосредственно от коронавируса?

Вот расчеты Департамент здравоохранения:

- 636 человек скончались от подтвержденного коронавируса.

- Еще 169 - случаи, когда у умершего были отрицательные тесты на ковид, но при вскрытии патологоанатомы обнаружили, что «даже при отрицательном результате скорее всего явной причиной смерти явился коронавирус».

- 756 человек умерли от других причин, но «но при этом имели положительный тест на коронавирус». То есть, коронавирус вызвал обострение других заболеваний.

- Получается, что прирост в еще 192 смертей медики пока объяснить не могут.

- «Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины, - заявили в Депздраве. - Но уже сегодня мы видим, что, например, москвичей, умерших за пределами города, но смерть которых была зарегистрирована в Москве - за апрель было 1230, что на 278 больше, чем в апреле 2019 года».

ДОЛЯ «КОВИДНЫХ» СМЕРТЕЙ

Это специалисты тоже посчитали.

1,4%, если считать случаи, когда по мнению специалистов причиной смерти стал именно коронавирус.

И 2,8% - если говорить о всех случаях, когда у умершего находили новую инфекцию.

«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», - говорится в сообщении ведомства.

«При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы».

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