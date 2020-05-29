В Подмосковье с 29 мая откроют парки и все магазины до 400 метров, а в МФЦ с понедельника начнут обслуживать физлиц

В Московской области продолжают смягчать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Губернатор Андрей Воробьёв сегодня выступил с обращением к жителям области и рассказал, как отрасли возвращаются к работе в ближайшие дни. Напомним, ранее на территории Подмосковья возобновили работу на промышленных предприятия и строительных объектах.

andreyvorobiev Андрей Воробьев о частичном снятии ограничений

Губернатор отметил, что приближается летний сезон, когда «население» Московской области за счет дачников увеличивается почти вдвое.

«Сегодня на территории области находятся порядка 11 млн, в выходные количество увеличивается до 12,5 млн человек. Конечно, мы надеемся, что эти теплые месяцы проживем нормальной жизнью».

По словам Андрея Воробьёва, показатели по заболеваемости коронавирусом снижаются, но пока медленно.

«Мы проводим почти 14 тысяч тестов в сутки - в 7 раз больше чем, в марте, когда мы начинали. У нас достаточно коек — в начале мая было 10 тысяч, стало 15 600. Почти 7 тысяч человек уже вылечились от коронавируса. Благодаря этому с завтрашнего дня мы делаем следующий шаг».

Итак, что произойдет с 29 мая?

- Откроются парки.

«Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках».

Губернатор отметил, что горожане могут кататься в парках на велосипедах или роликах, но детские и спортивные площадки пока остаются закрыты.

- МФЦ начнут принимать физических лиц с 1 июня.

Напомним, с нынешней недели МФЦ вели прием только юрлиц и оказывали всего 7 услуг. Теперь все граждане смогут получать в Многофункциональных центрах основные справки и услуги, которые нельзя получить в электронном виде.

«Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру. Но просьба все, что возможно - делать онлайн».

- Заработает в 2 раза больше детсадов.

«Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. За малышами надо присматривать, мне об этом часто пишут. Поэтому дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах. Сейчас их где-то 1300, а будет 2500. Но, полностью открыть детские сады не можем. Опасно. Поэтому двигаемся поэтапно».

- Откроются непродовольственные магазины.

«С условием - площадь до 400 метров и обязательно отдельный вход», - рассказал Андрей Воробьёв.

При этом строительные магазины, включая крупные маркеты вроде «Леруа» и ОБИ, могут работать без ограничений.

«Вы можете покупать все, что вам нужно, но опять же, пожалуйста, будьте в масках и желательно в перчатках».

Губернатор отметил, что торговые центры, общепит, салоны красоты и парикмахерские пока остаются закрыты.

Отдельно Андрей Воробьёв обратился к жителям Московской области старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

«Это 1 млн 200 тысяч человек. В идеале, если есть возможность, проводите время на даче. Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест - и строго-обязательно: в маске. Напоминаю, что наши 300 аптек продают маски по 11 рублей для пенсионеров. Плюс я дал команду отдельным категориям раздавать бесплатно».

Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня.