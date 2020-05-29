Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 29 мая 2020: заболели еще 2 332 человека

В Москве эпидемиологическая ситуация заметно улучшается. Количество заболевших ежедневно снижается. Врачи говорят, что пандемия отступает. По данным на 29 мая 2020 года, в столичных больницах и лабораториях выявили 2332 новых случая заражения, в то же время лечение успешно прошли – 3474 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8572 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 2332, в Московской области – 773 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 3474 пациента. Напомним, сутки назад вылечившихся было 3793.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Департаменте здравоохранения рассказали, что результаты тестов на коронавирус можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте www.mos.ru/city/projects/medcarta.

- Пользователь сможет получить расшифровку результатов ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19, а также указания для лечения, - говорят в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пик заболеваемости прошел в апреле»: В Депздраве Москвы рассказали, сколько человек на самом деле умерли от коронавируса

В столице для этого подсчета применили новые рекомендации (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Смягчение режима самоизоляции в Москве в 2020 году: Открыты ярмарки и химчистки, а вот по ресторанам и кино ходить рановато

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о долгожданном смягчении режима самоизоляции, введенном в столице в 2020 году (подробности)