2020-05-29T10:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 29 мая 2020: заболели еще 2 332 человека

Оперативный штаб озвучил новые данные по количеству заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве эпидемиологическая ситуация заметно улучшается. Количество заболевших ежедневно снижается. Врачи говорят, что пандемия отступает. По данным на 29 мая 2020 года, в столичных больницах и лабораториях выявили 2332 новых случая заражения, в то же время лечение успешно прошли – 3474 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8572 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 2332, в Московской области – 773 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 3474 пациента. Напомним, сутки назад вылечившихся было 3793.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Департаменте здравоохранения рассказали, что результаты тестов на коронавирус можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте www.mos.ru/city/projects/medcarta.

- Пользователь сможет получить расшифровку результатов ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19, а также указания для лечения, - говорят в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пик заболеваемости прошел в апреле»: В Депздраве Москвы рассказали, сколько человек на самом деле умерли от коронавируса

В столице для этого подсчета применили новые рекомендации (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Смягчение режима самоизоляции в Москве в 2020 году: Открыты ярмарки и химчистки, а вот по ресторанам и кино ходить рановато

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о долгожданном смягчении режима самоизоляции, введенном в столице в 2020 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
Появилось видео с пожара станции метро на "Выхино"
В Москве на станции "Выхино" произошел пожар
Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»
Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
По методике ВОЗ в Москве - один из самых низких уровней смертности от COVID-19
Полиция задержала педофила, три года насиловавшего 11-летнюю падчерицу
В Подмосковье полиция задержала банду серийных воров
В начале июня в Москве вновь откроются ярмарки выходного дня
Собянин: С 1 июня в Москве в полном объёме заработает велопрокат
Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья
Волонтеры выполнили порядка 400 тысяч заявок на оказание соцпомощи москвичам
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей