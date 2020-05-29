Московские соцработники поделились иммунной плазмой с больными коронавирусом

26 мая рабочий день в социальном центре «Южное Бутово» начался нестандартно. В одном из помещений медики готовили к работе четыре аппарата плазмафереза, привезенные накануне. А в холле работники центра встречали своих коллег. Семь добровольцев, работающие в разных районах Москвы, приехали сюда после тщательного обследования в институте Склифосовского. Изначально вызвались сдать плазму 38 социальных работников – все, кто недавно переболел коронавирусом. Но из-за противопоказаний, или недостаточной концентрации антител в крови отбор прошли только семь.

- В Москве больше 9,5 тысяч соцработников. Они ежедневно, в выходные и праздники помогают жителям города. Сейчас они помогают медикам – сдают плазму, которая для многих больных может оказаться жизненно важным средством, - прокомментировала инициативу коллег начальник управления социальной защиты Юго-Западного округа Светлана Титова. Сданная одним донором плазма поможет трем больным коронавирусом. И в этом – главная мотивация.

- Я три недели со скачущей до 38,5 температурой проболела. Весь карантин практически не выходила из комнаты, чтобы не заразить троих детей и мужа. К счастью, все обошлось. Многие люди тяжело переносят болезнь. И я захотела им помочь, хотя до этого никогда не сдавала кровь и немного волновалась, После процедуры пойду на работу – подопечные ждут. Их у меня 22 человека, - рассказала соцработник из Южного Тушино Татьяна Акопян.

Несмотря на то, что тестирование в Склифе было очень тщательным, все доноры в день сдачи плазмы еще раз прошли проверку. И только после этого были допущены к процедуре. Длилась она около 40 минут. В донорском кресле добровольцы оказались впервые, поэтому, полулежа в нем, они с любопытством наблюдали, как кровь по трубке бежит в аппарат плазмафереза, где, словно в центрифуге стиральной машины, разделяется на составные части. Отбиралась только плазма – эритроциты и прочие элементы крови благополучно закачивались обратно в вену. А потеря 650 миллилитров плазмы компенсировалась физраствором. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие после процедуры отправились на работу.

- Методика переливания иммунной плазмы не нова. Она применялась раньше при вспышках других инфекций. Например, широко использовалась антистафиллококовая плазма, плазма против коклюша, - рассказала врач-трансфузиолог Центра крови им.О.К.Гаврилова Дарья Кулькова, - Донорские антитела попадают в кровь больного человека и начинают атаковать вирус. Это особенно важно на том этапе болезни, когда человек находится в тяжелом состоянии, а собственных антител еще не достаточно. По сути, донор помогает больному выиграть время. В Москве на сегодняшний день заготовлено меньше плазмы, чем нужно. Поэтому хочу попросить людей, которые перенесли коронавирус, поделиться своими антителами. Это простая, безболезненная процедура, которая не требует восстановления. Сдать плазму можно как в нашем Центре, так и в отделениях переливания крови при НИИ Склифосовского, ГКБ 52 и ГКБ Кончаловского.