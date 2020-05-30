2020-05-29T22:30:06+03:00
Общество

Москва подготовила летнюю онлайн-программу в технопарках

Школьников ждут уроки по 3D-моделированию, робототехнике и авиастроению
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Летние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-форматеЛетние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-форматеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока в Москве не готовы открыть летние лагеря из-за эпидемии коронавируса, поэтому в июне в детских технопарках начнутся виртуальные смены.

- Летние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-формате. Учебный план предполагает интерактивные уроки с преподавателями и самостоятельную работу над проектами. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Город профессий для химиков

Первые занятия в детском технопарке «Менделеев-центр» начались с 25 мая. Ученики 8–11-х классов знакомятся с профессиями технолога пищевой и полимерной промышленности, эколога, нефтяника и фармацевта.

Где узнать о наборе: на страницах «Менделеев-центра» в социальных сетях «В контакте» и «Инстаграм».

Промышленный дизайн и авиастроение

В детском технопарке «Москва» ребята старше 14 лет смогут поучаствовать с 1 июня в воркшопах по робототехнике, нанотехнологиям, энергетике, промышленному дизайну, авиастроению. В конце каждой смены школьники будут презентовать свои работы, за которые получат сертификат.

Где узнать о наборе: на странице детского технопарка в социальной сети «В контакте».

Космофизика и агроинженерия

Онлайн-занятия с 1 июня в детском технопарке «Инжинириум» будут проходить в две смены: «Космофизик» и «Агроинженер будущего». Материалы для конструирования ребятам отправят почтой или доставят в пункт самовывоза.

Где узнать о наборе: на сайте технопарка.

Дизайн-каникулы

Детский технопарк «На Зорге» приглашает с 1 июня на дизайн-каникулы «Сумасшедшие дни, или Мечта дизайнера». Для школьников проведут 30 уроков и практикумов по архитектуре, скетчингу и различным видам дизайна.

Где узнать о наборе: на сайте технопарка.

Виртуальные миры и интерактивные карты

Детский технопарк «Байтик» подготовил программу для школьников 7-11 лет. Занятия пройдут с 1 по 11 июля. Ребята создадут интерактивную карту природных зон, будут проектировать виртуальные миры и разрабатывать 3D-игры.

Где узнать о наборе: на сайте технопарка.

Мультимедийные технологии и графический дизайн

Детский технопарк равных возможностей РГСУ предлагает ученикам 7–11-х классов два вида программ, которые пройдут с 15 июня по 14 августа. Первый: реверсивный инжиниринг, виртуальная и дополненная реальность, мультимедийные технологии. Второй: профориентирование, специальный квест для выявления склонностей к той или иной специальности.

Где узнать о наборе: по телефону: +7 (916) 841-45-16 или электронной почте: technopark@rgsu.net.

Микроэлектроника

В технопарке «Смарт-парк» занятия начнутся с 15 июня и продлятся до 25 августа. Школьникам предложат мастер-классы по технологии изготовления микроэлектромеханических систем.

Где узнать о наборе: на странице «Смарт-парка» в социальной сети «В контакте».

Автоконструирование и транспортный дизайн

В детском технопарке центра развития инжиниринга Московского политеха состоятся курсы «Автоконструирование и расчеты», «Программирование на Python», «3D-моделирование», «Дизайн», «Транспортный дизайн», «Аэрокосмическая инженерия». По этим же направлениям проходят виртуальные мастер-классы.

Где узнать о наборе: на сайте технопарка.

Высокая наука в домашних условиях

В детском технопарке Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» пройдут курсы «Физика. Высокая наука в домашних условиях», «Информационные технологии. Криптография» и «Познание современного естествознания».

Где узнать о наборе: на сайте технопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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