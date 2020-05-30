2020-05-30T14:38:09+03:00
Общество

На Москву идёт очередной мощный ливень с грозой

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Светлана ВОЛКОВА
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Проливные дожди вновь накроют столицу уже сегодня вечером, в субботу, 30 мая.Проливные дожди вновь накроют столицу уже сегодня вечером, в субботу, 30 мая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Проливные дожди вновь накроют столицу уже сегодня вечером, в субботу, 30 мая. Напомним, вчера, 29 мая, сильный ливень продолжался в Москве весь день. На город вылилось более 70 процентов месячной нормы осадков. Но этот рекорд вполне может побить сегодняшняя непогода. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По прогнозу синоптиков в столице в субботу, 30 мая, с 17.00 до воскресения, 31 мая, 9.00 ожидаются сильные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду, - отметил Петр Бирюков. - В эти часы ожидается до 50 мм осадков. Все службы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, также приняты дополнительные меры по защите от подтоплений из-за ливня".

Коммунальщики заранее обезопасили от порывов ветра здания, жилые дома и нежилые сооружения, остановки общественного транспорта, магазины и широкоформатные рекламные конструкции.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, - сообщил Петр Бирюков. - При необходимости они могут оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Всем электросетевым компаниям поручено привести в готовность все возможные источники аварийного питания».

Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

«При грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили и быть аккуратнее за рулём», - подчеркнул заместитель мэра.

Центральная диспетчерская служба ГУП «Мосводосток» круглосуточно принимает сообщения по поводу подтопления улиц и заявки на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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