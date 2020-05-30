В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом

Оперативный штаб обнародовал данные по числу умерших в Москве за последние сутки коронавирусных больных. В течение последних 24 часов в российской столице от осложнений, вызванных ковидом, скончались 69 человек.

Как сообщают в Оперштабе, всем скончавшимся был поставлен диагноз «пневмония», а тесты на COVID-2019 показали положительные результаты.

Таким образом, всего с начала эпидемии в Москве от ковида скончались 2477 мужчин и женщин.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу напомнили:

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом».

За все время в Москве новую инфекцию подтвердили у 178 тысяч человек. Более 78 тысяч из них уже успешно справились с заболеванием и выписаны из больниц. То есть, по официальным данным активными пациентами (то есть болеющими на текущий момент) являются 97 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что примерно у половины людей с положительными тестами на коронавирус вообще отсутствуют какие-либо первичные симптомы.