"Я не шучу, буду стрелять": 30-летний мужчина угрожал пассажирам метро Москвы пистолетом

В столичном метро задержали 30-летнего мужчину, который угрожал пассажирам, ехавшим в поезде на Таганско-Краснопресненской линии.

- Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка, - подтвердили в полиции.

Как рассказывают полицейские, очевидец сообщил, что на фиолетовой (Таганско-Краснопресненской) линии метро в вагоне поезда неизвестный мужчина кричит: "Я не шучу, буду стрелять". При этом он использовал нецензурную лексику в адрес пассажиров. По словам очевидца, у вооруженного мужчины не было конфликта конкретно с кем-то. Он размахивал ножом и пистолетом в разные стороны.

По словам очевидца, у вооруженного мужчины не было конфликта конкретно с кем-то. Он размахивал ножом и пистолетом в разные стороны. Фото: Пресс-служба МВД России

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у мужчины изъяли нож, а также предмет, похожий на пистолет. Оружие направлено на дополнительное исследование. Также будет определено, имел ли человек право на ношение оружия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Фото: Пресс-служба МВД России

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Мужчине грозит штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказала Ирина Волк.