В Москве разрешили прогулки и уличные занятия спортом

С 1 июня в столице желающие смогут гулять и тренироваться на свежем воздухе по специальному графику. Москва начинает второй этап отмены ограничений, действующих из-за коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в городе улучшается, новых заболевших с каждым днем меньше. В этом в том числе и заслуга самих москвичей. Большинство из них соблюдали самоизоляцию, не уходили от дома дальше 100 метров, продолжают надевать маски и перчатки в магазине и транспорте. Хотя это и доставляет неудобства, но все же необходимо, чтобы избежать массовой гибели людей от опасной инфекции.

Поэтому пока остаются некоторые ограничения. А «прогулочный режим» будет действовать как эксперимент - на две недели, с 1 по 14 июня. Столице сейчас нужен такой переходный период к дальнейшему ослаблению ограничений. Их можно будет запустить, только когда угроза эпидемии уйдет полностью из города и страны.

В ПАРК - БЕЗ ПРОПУСКА

Лето наступило, и с каждым днем на улице теплее. Если все выйдут из дома, особенно в хорошую погоду, может повториться ситуация, которая произошла в выходные в конце марта и апреле. Тогда москвичи семьями и большими компаниями рванули в парки и зоны отдыха, несмотря на предупреждения. А потом в столице резко выросло число заболевших коронавирусом. Пока не было штрафов и пропусков, многие ходили по улицам, даже по необязательным делам, общались и разносили болезнь. Например, 10 апреля, до начала действия пропусков, больше 3 миллионов горожан выходили из дома и проводили на улице более шести часов.

Если бы в столице отменили сразу все ограничения, то жители тут же забыли бы об угрозе вируса и перестали соблюдать правила безопасности. При таком раскладе новая волна заражений, возможно более мощная, неизбежно накрыла бы город.

Пока ученые по всему миру ищут вакцину от коронавируса, людей защитят простые правила - ношение масок и перчаток, социальная дистанция (от 1,5 метра и больше) и самоизоляция. Может быть, это не стопроцентная гарантия, но лучше, чем ничего. График прогулок тоже поможет избежать вспышки инфекции. Зачем выходить из дома под предлогом, например, выгула собаки, если можно несколько часов гулять без цифровых пропусков? При этом обойтись без столпотворения, поскольку на улицу выйдут не пять домов в квартале, а один.

На заметку.

БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ С НОВОЙ СИЛОЙ

После отмены ограничений в Южной Корее, Китае и Германии эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали очередные вспышки коронавируса. По их мнению, пока не разработана вакцина, нужно взвешенно подходить к отмене ограничений.

Москве даже не приходится придумывать какие-то более жесткие правила, чтобы удержать вирус. Например, в Испании тоже сначала запретили прогулки и занятия спортом. Из дома можно было выйти только в магазин или аптеку. А со 2 мая испанцам частично разрешили гулять и тренироваться на улице, но тоже по графику, чтобы обойтись без толпы.

Только так можно сохранить жизни людей. Достаточно лишь набраться терпения и придерживаться важных правил по рекомендации специалистов-вирусологов и властей города.