2020-06-01T10:56:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 1 июня 2020: 2297 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 1 июня 2020 года
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Оперштаб сообщил о новых случаях зараженияОперштаб сообщил о новых случаях зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве за последние сутки выявлено 2297 новых случаев заражения коронавирусом. Данные на 1 июня 2020 года опубликовал Оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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