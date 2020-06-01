Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 1 июня 2020: 2297 человек заболели за сутки
Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 1 июня 2020 года
Оперштаб сообщил о новых случаях зараженияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве за последние сутки выявлено 2297 новых случаев заражения коронавирусом. Данные на 1 июня 2020 года опубликовал Оперштаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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