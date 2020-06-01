«Московские сезоны дома»: космические исследования и фото на 10 000 лайков

Первая летняя неделя с «Московскими сезонами дома» обещает быть особенно яркой и интересной, ведь она начнется с праздника – Дня защиты детей. Ребят и их родителей ждет множество приятных сюрпризов: как создавать мультфильмы, изучать Луну и стать популярным фотоблогером.

- Все это и многое другое вы найдете на страничках «Московских сезонов» в Instagram, Facebook, VK, «Одноклассники» и TikTok, - рассказали организаторы.

Рисуем с «Союзмультфильмом»

- 1 июня, в 18.00 состоится прямой эфир со специалистами детского центра «Союзмультклуб». Они расскажут об истории мультипликации и как смастерить забавную игрушку из бумаги,

- 2 июня в 12.00 состоится онлайн-урок по мультипликации. Занятие понравится детям 8-15 лет,

- 3 июня в 12.00 пройдет розыгрыш сертификатов на онлайн-курс по мультипликации (9 уроков). В Инстаграме нужно написать комментарий, почему вы мечтаете снять свой собственный мультик и подписаться на @soyuzmultfilm.official и @souzmultclub. Результаты розыгрыша 4 июня.

- 4 июня, в 12.00 - мастер-класс по рисунку Винни-Пуха. Урок для детей до 4 лет,

- 5 июня в 12.00 розыгрыш трех сертификатов на участие в онлайн-курсе по рисованию, итоги будут подведены 7 июня. Подробности смотрите на http://souzmultclub.ru/

Исследуем Космос

«Московский Планетарий» 2 июня в 12.00 раскроет в ТикТоке все «Загадки Луны», а еще расскажут, как исследовать спутник Земли в домашних условиях. А 3 июня в 13.00 отрывок из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова прочитает диктор, режиссер и педагог по сценической речи Ариф Рзаев.

- Мало кто следит за географией в романе, разве что все знают место, где Великий комбинатор попал под лошадь. А ведь это весьма интересное путешествие по Москве, - говорит Ариф Рзаев.

Осваиваем летние лайфхаки

Немного о здоровой еде 2 июня в 14.00 расскажет врач, ведущий программы «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов. Он ответит на вопросы: почему утром надо есть много белка и какой овощ является лидером по содержанию витамина С?

Любителей готовить порадуют и мастер-классы от шеф-повара Юрия Книжника. В меню этой недели - брускетта с гуакамоле и сырным мусом (2 июня в 10.00), щи президентские (4 июня в 13.00) и треска в сливочном соусе (6 июня 16.00).

Фотографируемся как звездные блогеры

Хотите узнать, как сделать фото на 10 тысяч лайков? Об этом в новом мастер-классе расскажет блогер, фотограф и писательница Полина Чех @pochekh. Ждите эфиры на страничке.

- Поговорим и про шесть основных вариантов освещения лица, и конечно, о том, как выстроить композицию, чтобы фото было не просто красивым, а набирало бы лайки в социальных сетях, - говорят в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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