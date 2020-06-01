Гастарбайтеры обманули доверчивую москвичку на 240 тысяч, продав «царские» монеты

Все случилось 30 мая в Москве. Недалеко от станции метро «Профсоюзная» четверо неизвестных мужчин обратились к проходящей мимо 34-летней москвичке Светлане П.* Женщина шла по своим делам, но решила вступить в диалог с незнакомцами, ведь они всего-то и спрашивали, как добраться до соседней незнакомой им улицы. Светлана показала мужчинам путь, как вдруг один из них стал жаловаться женщине на тяжелую судьбу. Незнакомец рассказал, что все они работают на стройке, денег им не платят, а домой вернуться очень хочется. Просто так просить милостыню им не позволяет гордость, но они готовы продать Свете старинный клад царских монет, найденный в ходе раскопок на территории стройки.

Заманчивое предложение заинтересовало женщину, а когда незнакомец показал ей два мешка монет царской эпохи, Света и вовсе потеряла голову. Мужчина назвал цену - 300 000 рублей и ни копейкой меньше, ведь в мешках целое состояние. Вместе они направились в ближайший магазин, где Света смогла снять с карты всего 100 000 рублей. Попробовав поторговаться, женщина получила отказ - продавец был непреклонен. Тогда Света предложила мужчинам пройтись вместе с ней до ее дома, где у женщины припрятано на черный день.

Разорив копилку и собрав все сбережения имеющиеся в квартире, женщина отдала мужчинам еще 100 000 рублей и 500 долларов США. И снова продавцам этого показалось мало. Главарь торгашей указал Свете на карман, в котором видел у нее купюры. Отдав самые последние 4000 рублей сделка наконец-то состоялась. Мужчины снова пересчитали деньги и вручили москвичке ее заслуженный, драгоценный клад.

«Принеся домой два мешка монет, купленных у незнакомцев, 34-летняя Светлана П.* решила сразу же поискать в интернете примерную стоимость свалившихся на нее богатств. Стоит ли говорить, каким жестоким оказалось разочарование москвички, когда почти сразу она наткнулась на идентичную историю внезапной покупки драгоценного клада, оказавшегося липой. В тот самый момент Света поняла, что ее надули. Сразу же она позвонила в полицию и обо все рассказала оперативникам, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает ушлых торгашей, обманувших доверчивую москвичку на 239 000 рублей.