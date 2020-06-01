В Москве накрыли банду дагестанцев, год кошмаривших таксистов на вокзалах столицы.

Банду, кажется, застрявшую в лихих 90-х, на днях взяла московская полиция. Почти год шестеро дагестанцев держали в страхе московских таксистов. Территорию Казанского вокзала преступники объявили своей. И требовали дань с каждого таксиста, который приезжал сюда за клиентами.

- Ежемесячный платеж, который они установили зависел от марки автомобиля и был от 7 до 30 тысяч рублей. Деньги они вымогали под угрозами физического насилия и порчи автомобилей, - рассказала «Комсомольской правде» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Почти год шестеро дагестанцев держали в страхе московских таксистов. Фото: пресс-служба МВД России

И бомбилы платили. О жестокости банды ходили легенды. Всех, кто отказывался платить они вывозили в лес и угрожали убийством. В списке потеплевших уже сейчас более сотни таксистов. И все они рассказывают про автомат Калашникова, который, якобы, был у преступников.

Его, а точнее сделанный по чертежам легендарного автомата Калашникова, карабин «Сайга» нашли в квартире, где и накрыли банду. В съемной трешке жили все шестеро. Помимо карабина, полиция изъяла два травматических пистолета, деньги, ножи и более пятисот патронов. Судя по всему, «зарабатывали» преступники неплохо. В квартире обнаружили пачки с деньгами: рубли и евро. А вот с конспирацией было не очень. Следователи изъяли блокнот, в которой преступники записывали все платежи от запуганных таксистов. Эти данные точно пригодятся следствию.

Помимо карабина, полиция изъяла два травматических пистолета, деньги, ножи и более пятисот патронов. Фото: пресс-служба МВД России

Сейчас все шестеро арестованы, ближайшие два месяца по решению суда они проведут в СИЗО.

- Уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ «Вымогателсьтво». Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД.