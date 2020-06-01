Храм Христа Спасителя открывают 2 июня, остальные церкви Москвы - с 6 июня

В столице продолжают смягчать режим ограничений – уже с 6 июня открываются все храмы в городе. Однако нужно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания.

- В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы, - сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Пустят в храмы всех, только при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспортебнадзора. Во-первых, верующих попросят держать дистанцию 1,5 метра. Во-вторых, на службу будут пускать на богослужения при максимально допустимой вместимости храма – один человек на 4 квадратных метра.

Попасть на службу уже 2 июня можно будет в Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове.

- Это храмы откроются для прихожан уже завтра, 2 июня. Решение об открытии храмов в Москве было принято Предстоятелем Русской Церкви. Ранее прошло обсуждение нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве с мэром города Сергеем Собяниным и главой «Роспотребнадзора» Анной Поповой, - рассказали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.