Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 2 июня 2020: 2286 человек заболели за сутки

В Москве количество выздоровевших в 2,6 раз превысило число заболевших. Такие данные 2 июня 2020 года сообщили в Оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве. В столичных больницах и лабораториях выявили 2286 новых случаев заражения, в то же время лечение успешно прошли – 6030 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8863 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 2286, в Московской области – 732 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В это же время в Департамента здравоохранения фиксируют положительную статистику по вылечившимся от коронавируса. За последние сутки еще 6030 пациента побороли COVID 2019.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столичном Департаменте здравоохранения напоминают, что в 30 поликлиниках переболевшие коронавирусом москвичи могут сдать плазму крови. Для этого необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру телефона 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00. А также москвичам предлагают пройти бесплатный тест на наличие антител к COVID 2019.

- Нужна электронная запись, она открыта на две недели вперед, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/782602" frameborder="0"></iframe> Магазины и парки столицы пусты несмотря на смягчение ограничений.

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