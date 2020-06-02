2020-06-02T10:42:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 2 июня 2020: 2286 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Опубликованы свежие данные о количестве новых случаев коронавирусаОпубликованы свежие данные о количестве новых случаев коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве количество выздоровевших в 2,6 раз превысило число заболевших. Такие данные 2 июня 2020 года сообщили в Оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве. В столичных больницах и лабораториях выявили 2286 новых случаев заражения, в то же время лечение успешно прошли – 6030 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8863 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 2286, в Московской области – 732 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В это же время в Департамента здравоохранения фиксируют положительную статистику по вылечившимся от коронавируса. За последние сутки еще 6030 пациента побороли COVID 2019.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столичном Департаменте здравоохранения напоминают, что в 30 поликлиниках переболевшие коронавирусом москвичи могут сдать плазму крови. Для этого необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру телефона 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00. А также москвичам предлагают пройти бесплатный тест на наличие антител к COVID 2019.

- Нужна электронная запись, она открыта на две недели вперед, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Магазины и парки столицы пусты несмотря на смягчение ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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