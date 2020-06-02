«Удивительные чувства побывать там одной»: Храм Христа Спасителя открыли

Новость об открытии храмов в Москве обрадовала миллионы верующих. И первым двери 2 июня распахнул Храм Христа Спасителя. Подъезжая к улице Волхонке, я смотрела на золотые купола и двери храма. Возле входа не толпились люди. Рабочие продолжали реставрацию территории. Меня терзали мысли: «Может быть я что-то неправильно прочитала в новостях. Может пока еще не открыли для верующих». Решила попробовала отворить тяжелые темные двери – открыто. На пороге поприветствовал охранник в маске, попросил открыть сумку, чтобы проверить содержимое.

- Нужно в маске быть, - обратил внимание охранник. – Давайте я вам дам.

- У меня есть, есть, - поспешила я достать из сумки маску, отключить звук на мобильном телефоне. – А перчатки тоже нужно?

- По вашему желанию. Но мы бы советовали надеть, если есть. Ради вашей безопасности.

Вхожу в зал для проведения богослужения – никого. Смотрю еще раз по сторонам – никого. Будто сон. Когда можно было такое представить, чтобы в Храме Христа Спасителя побывать одной?

- Вы знаете, утром приходили люди на службу в нижний храм – Преображенской церкви. Но совсем немного. Думаю, если завтра придете, то найдете там местечко, - говорит свечница.

Первым двери 2 июня распахнул Храм Христа Спасителя.Фото: Алиса ТИТКО

Возвращаюсь в зал, а там удивительная тишина. Я слышу каждый свой шаг. Кажется, что очень громко. Ставлю свечи. Удивительные чувства побывать в Храме Христа Спасителя одной. Когда ты со своими мыслями и Богом наедине.

На главном месте сейчас икона Вознесения Господня. Пока иду к иконе Святого Николая, обращаю внимание на желтые квадратики на полу. Они равномерно размещены по всему полу. Было ли так?

- А что это за желтые квадраты? – спрашиваю у служительницы храма.

- Это сделали разметку. Теперь-то у нас новые правила. Нельзя рядом стоять на службе. Чтобы безопасно было, и никто не заболел. Пока так решили, - говорит она.

Возле входа не толпились люди. Рабочие продолжали реставрацию территории.Фото: Алиса ТИТКО

- А долго так продлится?

- Мы не знаем.

- Но службы пока в основном зале не проходят?

- Нет. Должны быть службы 6 или 7 июня. Как раз праздник Святой Троицы.

Через несколько минут по храму прошел охранник в черном костюме и голубой маске. А за ним следом вошел мужчина.

- Вот так и заходят по одному человеку. Видимо, еще не все знают, что мы снова открыты с 10.00 до 17.00, - сказал охранник.

Конкретно

Как будет работать Храм Христа Спасителя:

Храм открыт с 10.00 до 17.00. В субботу (6 июня) пройдет Всенощное бдение в 17.00, в воскресенье (7 июня) Божественная литургия в 9.30.

- До 6 июня в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя Богослужения будут начинаться ежедневно в 8 утра (Утреня, Божественная литургия), - рассказали в Храме Христа Спасителя.

Новые безопасные правила:

- нужно приходить в маске и перчатках. Если нет, то на входе дадут одноразовую медицинскую маску,

- приходящих в храм просят соблюдать между собой безопасное расстояние (для удобства на полу нанесена специальная разметка),

- в случае выявления коронавирусного заболевания у клириков монастырей, подворий и приходов, насельников или насельниц монастырей, то заболевших и контактировавших с ними отправят на самоизоляцию,

- в храмах будут проводиться частые дезинфекции.

Желтые квадраты на полу - это новая безопасная разметка для верующихФото: Алиса ТИТКО

Важно

Когда откроются остальные храмы Москвы?

Столичные храмы откроются в субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы. Такое решение принято по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 квадратных метра), - рассказали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

А если прихожан будет больше?

Не вошедшие в это число, могут молиться на прихрамовой территории. Не исключено, что при хорошей погоде богослужения могут также совершаться на прихрамовой территории.

Кстати, со 2 июня открылся не только Храм Христа Спасителя, но и Богоявленский кафедральный собор в Елохове (расписание служб: 7.30 – Исповедь, 8.00 – Божественная Литургия, 17.00 – Вечерня и Утреня).