2020-06-02T16:15:26+03:00
Общество

«Продавцы без масок и стояли рядом»: в Москве выписали 57 штрафов магазинам в первый день открытия

Глава Департамента торговли рассказал о контрольных рейдах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Уже выписано 57 административных протоколов в отношении непродовольственных магазинов.Уже выписано 57 административных протоколов в отношении непродовольственных магазинов.Фото: Алиса ТИТКО
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В столице с 1 июня открылись непродовольственные магазины. Сотрудники и посетителей должны были находиться в торговой зоне при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических условий: соблюдать дистанцию 1,5 метра, быть в маске и перчатках. Однако так работали в первый день возобновления деятельности не все. Уже выписано 57 административных протоколов в отношении непродовольственных магазинов.

- Ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. С 1 июня начат мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора. Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки, - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в столице уже 18 магазинов были оштрафованы за нарушение режима социальной дистанции – продавцы стояли рядом и общались, 39 – за нахождение сотрудников на рабочем месте без масок и перчаток.

А вот по наблюдению контрольных органов, покупатели более ответственно подошли к необходимости носить маски и перчатки при посещении торговых центров. Без средств индивидуальной защиты были выявлены лишь 3-5% покупателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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