Эпидемия пройдёт, экология останется

В ходе видео-конференции, в которой приняли участие представители российского бизнеса, Государственной Думы, федеральных министерств и ведомств, состоялось обсуждение реализации Национального проекта «Экология», исполнения требований в сфере промышленной экологии и необходимости актуализации нормативных актов в условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса.

- Наша задача – учесть связанные с эпидемией новые риски и вызовы и адаптировать к ним экономику, - сказал президент РСПП Александр Шохин. – Надеюсь, что появившееся сейчас «окно возможностей» позволит более оперативно решать проблемы в сфере экологического регулирования.

По словам вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, «мы выйдем из эпидемии с другими мозгами, и потребуется поиск нового баланса между экологией и экономикой». Возможностью поиска такого баланса директор Центра экологической промышленной политики Дмитрий Скобелев назвал механизм внедрения наилучших доступных технологий, подчеркнув, что «наибольший природоохранный эффект дают мероприятия по совершенствованию промышленных технологий».

Первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор «Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев отметил, что постоянные корректировки в законодательстве пока не позволяют эффективно организовать работу по переходу промышленности на наилучшие доступные технологии, для чего нужно устранить искусственное ограничение действия комплексного экологического разрешения сроком в 7 лет и объявить мораторий на ухудшающие условия ведения бизнеса изменения законодательства на ближайшие 3 года, для того чтобы исполнить поручения Президента по Национальному проекту «Экология».

Во время работы форума подчёркнута необходимость выработки взвешенной политики по исполнению Парижских климатических соглашений, совместной разработки и получения международного признания методики учёта выбросов парниковых газов в России. Так называемый «углеродный налог» может привести к полной потере конкурентоспособности российской промышленной продукции. По мнению Игоря Нечаева, «российские экспортёры не должны быть заложниками ни отечественного, ни европейского законодательства».

Острота экологических проблем не уменьшается и в период эпидемии: из-за чрезвычайной ситуации с разливом топлива на одной из ТЭЦ Норильска в форуме не смогла участвовать глава Росприроднадзора Светлана Радионова, срочно вылетевшая на место происшествия. Её заместитель Рамиль Низамов рассказал о том, что в условиях эпидемии Росприроднадзор оказывает услуги в электронном виде, в том числе по выдаче разрешений и приёму материалов на выдачу лицензий, а заседания экспертных комиссий проводятся дистанционно в режиме видео-конференций.