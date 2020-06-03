В Московской области с 8 июня начнут поэтапно вводить поликлиники в штатный режим

Андрей Воробьёв выступил в соцсетях с обращением к жителям Московской области. По традиции последних месяцев, он рассказал о текущей ситуации и объявил новые послабления, связанные с эпидемией коронавируса.

andreyvorobiev Андрей Воробьёв выступил в соцсетях с обращением к жителям Московской области.

По словам губернатора, сейчас в Подмосковье две острые темы. Коронавирус и погода. Напомним, после сильных дождей в нескольких муниципалитетах подтопило дачные поселки.

«Все службы мобилизованы, в том числе МЧС, - отметил Андрей Воробьёв. - Больше всего пострадали СНТ. Я дал команду главам активно общаться с жителями, если надо - приехать, уделить внимание, рассказать, что и как мы делаем, узнать, чем можно помочь. Мы благодарны всем, кто сигналит нам о том или ином подтоплении. Стараемся быстро реагировать на ваши переживания и сообщения».

Андрей Воробьёв отметил, что по борьбе с коронавирусом динамика неплохая.

«Свободных коек больше, клиники освобождаются, больных выявляем меньше, хотя тестируем больше количество. Сегодня все стабильно, но опасность наступить на грабли остается. Наша задача - избежать этой ошибки. Я имею в виду новые стандарты нашей жизни. Вроде все всё понимают. Но маски, увы, не всегда носят. Наверное, кто-то думает, что его-то точно это не коснется. Дай Бог, конечно, но часто бывает наоборот».

Губернатор напомнил, что Московская область старается при первой возможности возвращать в жизнь экономику. Улучшение ситуации происходит благодаря врачам и тем гражданам, которые соблюдали все правила санитарной безопасности.

«Поэтому - маски, перчатки, безопасная дистанция - это все важные правила нашей жизни. Они обязательны везде, где вы не одни… Если человек без маски - сделайте доброе дело, подскажите. Не закрывайте глаза».

О чем еще рассказал губернатор?

- В Подмосковье действует программа, по которой люди старше 65 лет могут покупать медицинские маски по льготной цене в 11 рублей.

- Некоторым категориям граждан маски раздают бесплатно.

«Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа. Поэтапно будем открывать. С 15-го начнут работать терапевты и педиатры. Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос».

А вот по открытию ТЦ, общепита и фитнес-центров конкретных дат запуска пока нет.

«Нас часто спрашивают, когда откроются спортивные комплексы, рестораны, торговые центры. Они откроются, как только мы увидим новые улучшения. Очень хотим это сделать, но пока рано. Как и прежде, очень много зависит от каждого из нас».