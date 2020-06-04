Москва после сильного ветра: 44 упавших дерева и 25 испорченных машин

Непогода продолжает испытывать Москву на прочность. Сильный дождь с ветром за последние сутки натворил в городе немало. В разных районах во дворах и на улицах с корнем вырвало 44 дерева. При этом испорчены 25 автомобилей.

«Больше всего деревьев упало в Западном и Южном округах, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Пострадавших нет».

Ливень в среду днём частично затопил Ленинградский тоннель на выезде при движении из центра в область и участок под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира. Аварийные бригады с помощью спецтехники оперативно откачали воду.

«Последствия непогоды устраняли около 200 сотрудников коммунальных служб и более 70 единиц техники», - отметил глава Комплекса городского хозяйства столицы.

В ближайшие дни в Москве по прогнозам синоптиков вновь ожидаются дожди с грозами.

Центральная диспетчерская служба ГУП «Мосводосток» круглосуточно принимает сообщения по поводу подтопления улиц и заявки на вызов бригады по телефону - (495) 657-87-03.