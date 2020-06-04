Как избавиться от иллюзий, чтобы воплотить мечты в реальность

Иногда это называют «ложь во благо», «для исцеления». Как часто мечта переходит в ложь, если становится озвученной? Что делать, когда тебе лгут, и ты знаешь это? Как себя вести, когда твой собственный язык начинает говорить то, что не соответствует реальности?

Философ, писатель и автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова рассказала нашему корреспонденту, как избавиться от иллюзий, отличать правду от лжи, научиться не лгать самому себе и не выдавать желаемое за действительное. Как и любую другую, эту тему ритмология рассматривает во времени.

– Можно ли воплощать мечты, описывая в словах и мыслях своё счастливое будущее? Почему у одних людей получается таким образом реализовать надежды и планы, а у других это больше похоже на ложь себе и окружающим?

– Каждый человек занимает определённую позицию внутри времени. Одни люди живут будущим. Это мечтатели и романтики, жаждущие видеть жизнь много лучше, чем она есть на самом деле. Другие — прагматики. Они живут прошлым, опираются на уже существующий опыт. В результате каждый относительно самого себя правдив, а относительно окружающих – лжив. Когда окружающие начинают обвинять его во лжи, человек теряется, выходит из своей скорлупы, вынужден встречаться с противоположным мнением и течением. Ему становится дискомфортно.

Например, женщина, мечтающая об определённом образе и уровне жизни, начинает его проговаривать среди других людей как существующий. Слушатели удивляются, напрягаются, посылают энергию. Это происходит на подсознании. И через определённый срок времени у женщины появляется то, о чём она мечтала.

По другую сторону чаще живут мужчины. У них есть определённый опыт действительности. Накапливается он с большим трудом, и мужчина держится за свой очень плотный опыт. Когда он рассказывает о своей реальности, её нет в настоящем, её уже нет, поскольку его жизнь много лучше и выше по уровню преподносимого опыта. Естественно, наблюдая за таким мужчиной, остаётся только удивляться: «О чём он говорит, если давно уже живёт совершенно иной жизнью?»

На примере женщины мы видим желание иметь отсутствующее. На примере мужчины можем опознать человека, который специально отказывается от существующего, поскольку должен ощущать под ногами плотную опору.

– Шекспир сказал: «Вся наша жизнь – игра». Как сделать так, чтобы эта игра не отрывала нас от реальности, обернувшись иллюзией, ложью?

– Очень часто люди проживают не свою жизнь, живут в придуманном мире. Особенно сложно тем, кто привык к определённой игривости, лжи, к некоему кокетству.

Суть всего театрального искусства, киноискусства в том, что человек надевает на себя чужие роли и образы. Причём это делают не только актёры, но и зрители, примеряя на себя поведение понравившегося персонажа. Кино почти всегда является вымыслом, поскольку это взгляд режиссёра, имеющего собственный ракурс зрения. Если же это заказной материал, то фильмы, программы, передачи создаются под точку зрения заказчика с определённой целью, а зритель туда входит и погружается целиком. Он погружается в эту ложь, носит её на себе, передаёт окружающим. Из этой лжи создаёт жизнь себе и другим людям, выносит какой-то опыт. Так ложь замыкается на ложь, получается цикл лжи.

Между игрой и реальностью огромное расстояние. Здесь главное — сохранить нулевое состояние при входе в любую игру, в любую роль. Это значит, всегда осознавать: сейчас я играю, а сейчас выхожу из игры и проживаю свою собственную жизнь.

– То есть, жизнь может быть полноценной, счастливой и продуктивной, только если сохранять в ней определённый контроль: чётко видеть реальность, чтобы случайно не увязнуть в опасной лжи. Как этому научиться?

– Большинство людей плохо контролируют себя во времени, именно поэтому теряют состояние осознанности, поддаваясь иллюзиям. Как грамотно ответить на вопрос: где сейчас находится данный предмет или человек? Нужно сказать: в такое-то время я его видел там-то. Для того, чтобы выйти из лжи, человеку нужно постоянно контролировать самого себя: «Где я сейчас нахожусь? От кого я это слышу? Что я сейчас вижу?» — и всегда взгляд на часы. Тогда ложь исчезнет сама собой, ибо придётся сказать: «В 10 часов 30 минут 15 секунд предмет, о котором вы спросили, находился в таком-то месте. Человек, которого я выслушивал, говорил следующую фразу». Чтобы жить осознанно, обязательна привязка к календарному времени и к месту, на котором всё происходило.

Память человеческая мобильна, она живая. Внутри неё происходит огромное количество интереснейших превращений. Первично полученная информация, параметры, снятые с внешней среды трансформируются внутри мозга и выходят в новом варианте. Полностью всё сообщение мозг принять не в состоянии, обычно он принимает определённую часть и пересказывает её с помощью слов из своего словарного запаса, добавляя собственные эмоции и личное отношение к данной ситуации.

Контролируя себя во времени и делая скидку на лабиринты своего мозга, а также мозга своего собеседника, вы научитесь видеть реальность, тогда она выведет вас к более чистому, светлому, правдивому, ожидаемому. Вы получите огромную экономию времени, которое у вас обычно уходило на разборки с окружающим миром и с самим собой.

Научившись отделять иллюзию лжи от счастливой реальности будущего, вы сможете управлять своей жизнью и воплощать любые, даже самые фантастические мечты!