Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил бесплатно раздать защитные маски малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам

В Московской области малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам бесплатно раздадут защитные маски. Такое поручение дал сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- В апреле мы начали раздавать бесплатно маски на всех постах ГИБДД в Московской области и в муниципалитетах силами волонтеров Подмосковья, - напомнил губернатор.

По его словам, эту практику в Подмосковье продолжат.

- Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям. До адресатов наборы с масками доставят волонтеры Подмосковья или сотрудники соцзащиты.

Стоит отметить, что в этом проекте поучаствуют Русская Православная Церковь, предприниматели и общественные организации. Так, первая партия, состоящая из 802 тысяч масок, поступила в Московскую область при поддержке Председателя Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, швейцарского бизнесмена ливанского происхождения Абдаллы Шатила и благотворительного фонда «Протек».

Как рассказал митрополит Волоколамский Иларион, Шатила - православный христианин, у него много друзей в России.

- Когда вирус пришел в Россию, я рассказал о ситуации Абдалле Шатила, он сразу же откликнулся и решил помочь и нам, - сообщил священник. - Маски доставлены и будут бесплатно распространяться среди жителей Московской области.

Кто получит маски?

- Семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума. (Им выделят наборы из 20 масок).

- Малоимущие старшего возраста, которые получают региональные социальные доплаты к пенсии. (Им передадут наборы из 6 масок).

Что еще важно:

- Никаких заявлений о получении бесплатных масок писать не нужно.

- Волонтеры и соцработники развезут их по адресам из базы данных региональной соцзащиты.

- В общей сложности так раздадут 2 млн масок.

- По любым вопросам, связанным с получением масок, жители Московской области могут обраться в органы соцзащиты или администрацию городского округа.