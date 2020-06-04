Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил бесплатно раздать защитные маски малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам
В Московской области малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам бесплатно раздадут защитные маски. Такое поручение дал сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
- В апреле мы начали раздавать бесплатно маски на всех постах ГИБДД в Московской области и в муниципалитетах силами волонтеров Подмосковья, - напомнил губернатор.
По его словам, эту практику в Подмосковье продолжат.
- Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям. До адресатов наборы с масками доставят волонтеры Подмосковья или сотрудники соцзащиты.
Стоит отметить, что в этом проекте поучаствуют Русская Православная Церковь, предприниматели и общественные организации. Так, первая партия, состоящая из 802 тысяч масок, поступила в Московскую область при поддержке Председателя Отдела внешних связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, швейцарского бизнесмена ливанского происхождения Абдаллы Шатила и благотворительного фонда «Протек».
Как рассказал митрополит Волоколамский Иларион, Шатила - православный христианин, у него много друзей в России.
- Когда вирус пришел в Россию, я рассказал о ситуации Абдалле Шатила, он сразу же откликнулся и решил помочь и нам, - сообщил священник. - Маски доставлены и будут бесплатно распространяться среди жителей Московской области.
Кто получит маски?
- Семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума. (Им выделят наборы из 20 масок).
- Малоимущие старшего возраста, которые получают региональные социальные доплаты к пенсии. (Им передадут наборы из 6 масок).
Что еще важно:
- Никаких заявлений о получении бесплатных масок писать не нужно.
- Волонтеры и соцработники развезут их по адресам из базы данных региональной соцзащиты.
- В общей сложности так раздадут 2 млн масок.
- По любым вопросам, связанным с получением масок, жители Московской области могут обраться в органы соцзащиты или администрацию городского округа.