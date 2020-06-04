ВДНХ после изоляции: свадьбы без шампанского, фонтаны пока не включили

Главная выставка страны открылась в прогулочном режиме. До 14 июня нужно соблюдать 1,5-метровую дистанцию с людьми, гулять только в маске и перчатках, иметь при себе паспорт. Такие же правила и на территории парка «Останкино».

- Перед прогулкой нужно проверить статус загруженности территории в приложении «Помощник Москвы», если территория окрашена в красный цвет, то загруженность 80% и стоит отказаться от посещения выставки, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Прохожие восхищаются сладким ароматом сирени.Фото: Иван МАКЕЕВ

Финиковые пальмы и почти 1 млн цветов

На входе ВДНХ теперь висит баннер с правилами посещения. Нужна маска, про перчатки ни слова. Возле главной арки стоят охранники, которые контролируют, чтобы посетители гуляли в масках. Перчатки действительно никто не проверял. И хорошо.

Людей не очень много было. Но стоило дождю закончится хоть на 40 минут, как на ВДНХ появились мамы с колясками, бабушки с внуками, фотографы. Одни бегут к фонтанам, но они пока не работают, другие восхищаются сладким ароматом сирени. Здесь около30 сортов, среди которых Заря коммунизма», «Красная Москва», «Красавица Москвы», «Зоя Космодемьянская», «Маршал Жуков», «Леонов», «Максим Горький». Только и слышно от прохожих: «Как хорошо на ВДНХ».

Тюльпаны уже отцвели, но видно, что сотрудники выставки зря время на карантине не теряли – к летнему сезону обновили асфальт и зеленый наряд (высадили 808 500 растений).

- Новинками этого сезона станут новые цветочные композиции на исторических ландшафтных участках — в Сибирском и Нальчикском скверах, а также возрождение Аптекарского огорода, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На ВДНХ травка одной длины, аккуратные кустики. В ближайшие дни на выставке высадят 12 пальм трахикарпус форчуна, которые относятся к самому холодостойкому виду. Еще на свое историческое место вернутся три финика канарского — обычно они стоят в центральном партере около фонтана «Каменный цветок».

Фонтаны пока не работают.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свадьбы и самокаты

Прогуляться по выставке можно на велосипеде или электросамокате – открылся прокат. Можно приехать на роликах, скейтборде, взять палки для скандинавской ходьбы, мяч. А вот лавочки все обвязаны красными лентами – сидеть не разрешено. Кафе и рестораны тоже пока закрыты, но есть вендинговые автоматы с напитками и закусками.

Дворец бракосочетания на территории ВДНХ не закрывался и не прекращал работу в период самоизоляции. Правда, регистрации браков проходили без торжественных церемоний – без марша Мендельсона и бокалов с шампанским.

- В зал пускали только молодожен, без гостей, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Можно зайти в МФЦ (павильон «Россия), вот только нужна предварительная запись и пропуск, если планируете приехать на автомобиле или общественном транспорте.

Прогуляться можно по всей территории ВДНХ. Но пока доступны не все развлечения. На пруду возле фонтана «Колос» пока не доступен прокат лодок и катамаранов. Позагорать на шезлонгах тоже, к сожалению, не получится.

Что закрыто:

- павильоны, веревочный парк, фудкорты, рестораны и кафе, школа балета, спортивные площадки, музеи, фонтаны не работают.

Парк аттракционов и колесо обозрения

Комплекс «Парк будущего» пока не возобновил строительные работы. В мае сменился подрядчик, а тут еще и сильные дожди. Пока точно не известно, когда его смогут открыть. В составе парка будет новое колесо обозрения – высота 140 метров.

- Строительство продолжается: проводятся земляные работы, идет разработка котлована, продолжаются монолитные работы по фундаментной плите многофункционального центра и вертикальных конструкций. Все работы идут в графике, - рассказали в пресс-службе «Солнце Москвы».

Ориентировочно работы завершат в конце 2021 года.

Пока точно не известно, когда смогут открыть комплекс «Парк будущего».Фото: Алиса ТИТКО

Откроется музей Олимпийского комитета

Возобновили с 12 мая реставрацию исторических павильонов на ВДНХ. В частности, ведутся работы по реставрации беседки-ротонды в павильоне «Советская культура», продолжается строительство павильона атомной энергии.

Воссоздадут горельефы, барельефы и скульптуры, украшавшие фасады павильона «Радиоэлектроника и связь» (слева от фонтана «Каменный цветок) более 60 лет назад. Павильон был построен в 1954 году и назывался «Поволжье». Главной темой в его оформлении стала история городов, расположенных по берегам реки Волги. Потом его переименовали, декор закрыли фальшфасадами из алюминия, некоторые элементы демонтировали.

Воссоздадут горельефы, барельефы и скульптуры, украшавшие фасады павильона «Радиоэлектроника и связь» более 60 лет назад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сохранившиеся фрагменты позволяют воссоздать утраченные композиции, вместе с экспертами мы приняли решение восстановить первоначальный вид здания, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Для декора павильона решено восстановить утраченные скульптуры солдата, матроса, рабочего с колхозницей, держащих герб СССР. А на колоннах у входа восстановят горельефы с изображением трактористов и колхозников, рыбаков и хлеборобов.

- Повреждено более 50% всех поверхностей, местами торчит арматура, есть сколы, трещины, однако у нас достаточно архивных материалов, по которым мастера смогут воссоздать былую красоту здания, — говорит руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После реставрации в здании откроется музей Олимпийского комитета Российской Федерации (в планах в конце 2020 года).