День русского языка на ВДНХ: стихи Пушкина и мастер-класс по каллиграфии

Творчески подготовились отмечать День русского языка на ВДНХ. Все желающие смогут присоединиться 6 июня к онлайн-программе, чтобы послушать чтения стихов Александра Пушкина и обучиться каллиграфии. Доступ будет на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, а также в инстаграм-аккаунте центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».

- Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Когда появился такой праздник? День русского языка был учрежден ООН в 2010 году, а уже через год 6 июня стал российским государственным праздником.

Что приготовили на ВДНХ (6 июня)?

- в 11.00 покажут мастер-класс по каллиграфии. Участники попробуют составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений. Чтобы присоединиться к мастер-классу, для работы понадобится только мягкий простой карандаш или обычная шариковая ручка,

- в 12.00 можно послушать «Сказку о рыбаке и рыбке», написанную Александром Пушкиным в 1833 году. Читать ее будут артисты театра и кино Игорь Коровин и Анастасия Макарова. Они специально приедут к «Москвариуму», чтобы показать зрителям золотую рыбку,

- в 15.00 пользователи встретятся с жителями «Робостанции». В режиме реального времени роботы Теспиан и Борис продекламируют отрывки из стихотворений Александра Пушкина, а также покажут другие свои таланты,

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Главная выставка страны открылась в прогулочном режиме. До 14 июня нужно соблюдать 1,5-метровую дистанцию с людьми, гулять только в маске и перчатках, иметь при себе паспорт. Наш корреспондент рассказывает, что еще изменилось на главной выставке.