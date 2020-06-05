В Москве неизвестные пытали женщину и вымогали у нее 40 миллионов рублей

В полицию обратилась 48-летняя москвичка Светлана П.* Женщина рассказала оперативникам, что группа мужчин вломилась в ее офис и заставила написать долговую расписку на 40 000 000 рублей. Светлана - генеральный директор одной туристической фирмы. Женщина арендовала рабочий офис на улице Марксистской, куда однажды и наведались преступники. Закрыв за собой дверь кабинета на ключ, бандиты связали Светлану по рукам и ногам, заклеили рот скотчем и стали наносить побои. Требовали они одного - написать долговую расписку на крупную сумму денег.

После продолжительной экзекуции Светлана не выдержала и согласилась. Документ был составлен и подписан, мужчины скрылись, а Света отправилась в больницу снимать побои. История произошла еще несколько лет назад, однако в полицию женщина обратилась только сейчас. Светлана боялась за свою жизнь и не решалась придать огласке случившееся с ней.

«В полицию обратилась генеральный директор туристической фирмы. Женщина рассказала о том, что несколько лет назад неизвестные мужчины пытали ее и избивали, угрожали увезти в лес и убить, если Светлана не отдаст им несуществующий долг в размере 40 000 000 рублей. Запугав женщину, преступники получили свое и скрылись. В больнице у Светланы зафиксировали ушибы мягких тканей лица, туловища, верхних и нижних конечностей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку. Оперативникам предстоит выяснить личности преступников, а также установить все детали случившегося со Светланой несколько лет назад нападения.

*имя изменено