2020-06-05T13:37:55+03:00
Происшествия

Во время взрыва в московской многоэтажке погиб один человек

Очевидцы сообщают о трех хлопках
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас из многоэтажки эвакуированы все жильцыСейчас из многоэтажки эвакуированы все жильцы
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В первом часу дня в пятницу, 5 июня, в многоэтажке на улице Дорожной, дом 7 прогремел взрыв. О ЧП в службу спасения сообщили жители. По словам очевидцев, они слышали три хлопка, после чего начался пожар.

- Возгорание уже локализовано. Проводится разбор завалов. В одной из квартир произошло возгорание личных вещей и мебели на площади в 30 квадратных метров. Причины устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Из сгоревшей квартиры удалось спасти мужчину. С ожогами он был госпитализирован.

- К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, одного человека спасти не удалось. Он погиб на месте, - сообщили в столичном МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. В квартире проживал мужчина и его сын. Кто из них погиб, а кто в больнице, в экстренных службах пока не уточняют.

Сейчас из многоэтажки эвакуированы все жильцы. Здание будет обследовано коммунальными службами. Информацию о взрывах официально не подтверждают.

Взрыв и пожар в многоэтажке в Москве на улице Дорожная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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