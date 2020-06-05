Во время взрыва в московской многоэтажке погиб один человек

В первом часу дня в пятницу, 5 июня, в многоэтажке на улице Дорожной, дом 7 прогремел взрыв. О ЧП в службу спасения сообщили жители. По словам очевидцев, они слышали три хлопка, после чего начался пожар.

- Возгорание уже локализовано. Проводится разбор завалов. В одной из квартир произошло возгорание личных вещей и мебели на площади в 30 квадратных метров. Причины устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Из сгоревшей квартиры удалось спасти мужчину. С ожогами он был госпитализирован.

- К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, одного человека спасти не удалось. Он погиб на месте, - сообщили в столичном МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. В квартире проживал мужчина и его сын. Кто из них погиб, а кто в больнице, в экстренных службах пока не уточняют.

Сейчас из многоэтажки эвакуированы все жильцы. Здание будет обследовано коммунальными службами. Информацию о взрывах официально не подтверждают.