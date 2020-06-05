Сирень, ирисы и каштаны: где любоваться цветением в Москве

Буйство красок в парках Москвы, которые открыли свои двери для посетителей. Теперь москвичи смогут в полной мере насладиться пышным цветением на зеленых территориях города. В парках рассказали, какие растения уже распустились.

- Из-за аномальной весны позже обычного распустились цветы сирени. Обычно эти цветущие кусты радуют москвичей первыми фиолетовыми лепестками в начале мая. В этом году цветение запоздало на несколько недель и сиреневые кусты до сих пор радуют многообразием оттенков, - говорят в пресс-службе «Мосгорпарка».

Теперь москвичи смогут в полной мере насладиться пышным цветением на зеленых территориях города.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк Горького

Цветочный сезон в Парке Горького начинается всегда очень ярко: распускаются тюльпаны, королевские рябчики. Заканчивают цветение нарциссы, но еще можно успеть полюбоваться.

- Сейчас зацветают луки, камассия, брунера, ирисы, котовник. Примерно через 10 дней (в зависимости от погоды), зацветут пионы, - рассказали «КП» в пресс-службе Парка Горького.

В парке продолжает цвести виола, выращенная в оранжерее и высаженная в цветочные вазоны. Из кустарников цветет сирень, жимолость татарская, калина. Уже зацветает шиповник, набирает бутоны чубушник. Из деревьев цветут каштан и рябина.

На клумбах парка появились фиолетовые цветы котовника, ирисы и разноцветные аквилегии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музеон

Благодаря прохладной весне, здесь можно наблюдать цветение каштана. Крупные грозди белых цветов с розовыми сердцевинами в ближайшее время сменятся на первые завязи. В «Музеоне» появились шиповник и рябина. На клумбах парка появились фиолетовые цветы котовника, ирисы и разноцветные аквилегии.

ВДНХ

На ВДНХ расцвело около 3000 кустов 30 сортов сирени. Она растет у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», около макета ракеты-носителя «Восток», справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности и на Сиреневой аллее. Тюльпаны уже практически отцвели. Но цветочный и кустовой наряды выставки в этом сезоне будут радовать – на ВДНХ высадили 808 500 растений.

- Новинками этого сезона станут новые цветочные композиции на исторических ландшафтных участках — в Сибирском и Нальчикском скверах, а также возрождение Аптекарского огорода, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В ближайшие дни высадят 12 пальм трахикарпус форчуна и три финика канарского. Увидеть их можно будет в центральном партере около фонтана «Каменный цветок».

На ВДНХ расцвело около 3000 кустов 30 сортов сирени.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сокольники

В «Сокольниках» посетителей порадуют спирея вангутта, пышные белые шары калины бульденеж и яркие соцветия рододендрона.

- Полюбоваться цветением и сделать яркие фотографии, можно в Саду астрономов, посетить цветники скульптурной композиции «Позвони родителям» или отдаленную часть Майского просека, - рассказали в парке «Сокольники».

В парке начинается цветение декоративных луков, ирисов и даже пионов.

Кузьминки

Большое разнообразие цветущих кустарников наблюдается в парке «Кузьминки». Здесь можно встретить барбарис, шиповник, спирею и боярышник. До сих пор цветет пушистая спирея. Посетители смогут увидеть незабудки, маргаритки, фиалки, декоративный лук, чистотел и окопник.

этом году цветение запоздало на несколько недель и сиреневые кусты до сих пор радуют многообразием оттенковФото: Михаил ФРОЛОВ

Усадьба Воронцово

До конца недели цветение каштана можно застать в усадьбе Воронцово. Полюбоваться желтыми и фиолетовыми тюльпанами. Территория усадьбы больше заинтересует тех посетителей, которые предпочитают нежные травянистые растения. Так, в Воронцово сейчас цветет голубая вероника дубравная, купены и ландыши с нежно-белыми колокольчиками. Особое внимание стоит обратить на дицентру. Розовые цветки этого растения имеют необычную сердцевидную форму.

Эрмитаж

В саду «Эрмитаж» любители необычных растений могут встретить кустарник родом из Сибири — дерен белый. Красота этого растения заключается не столько в его белоснежных цветах, сколько в необычных листьях, цвет которых переходит от бледно-салатового к густо-зеленому.

Парк по Ангарской улице

Необычный кустарник «Лапчатка» растет на территории парка по Ангарской улице. Эти небольшие (до 1,5 метров в высоту) кустарники отличаются крупными цветами разнообразной пестрой окраски. В парке по Ангарской улице также встречается вейгела. Ее можно отличить по цветам-колокольчикам розового, кремового, желтого, малинового и даже карминно-красного цвета.

Парк "Музеон"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Царицыно

В музее-заповеднике «Царицыно» цветет барбарис, боярышник и калина. До сих пор цветет пушистая спирея. А еще заповедник порадует разнообразием травянистых и луковичных растений. Здесь полным цветом распустились лунник оживающий, купена лекарственная, яснотка белая, будра плющевидная, тимьян ползучий (более известный как чабрец), валериана лекарственная, чистотел большой, шнитт-лук, синюха голубая, земляника лесная, виола трехцветная, барвинок, молочай, ландыш и лук победный. Но главным украшением «Царицыно» стали ярко-розовые и темно-бордовые пионы, которые распустились неподалеку от Центрального входа и Парковых ворот.

Измайловский парк

Все еще радует посетителей ярко-красными пушистыми цветами айва японская. Также распустились декоративные луки.

Бабушкинский парк

Бабушкинский парк порадует посетителей желтыми соцветиями магонии. В вазоны недавно были высажены хлорофитумы и антуриумы.

Перовский парк

Здесь до сих пор цветет пушистая спирея. А также продолжается цветение бадана — травянистого кустарника, который отличается яркими розовыми соцветиями. В Перовском парке также началась высадка летних цветов: лобелий, бегоний и георгин.

Митино

В ландшафтном парке Митино впервые в этом году оформили клумбу из однолетних растений. Парк украсили петунии, цинерарии и колеусы.

«Красавица Москвы» в Сиреневом саду

В Сиреневом саду гости смогут полюбоваться на цветение самых разных сортов сирени. Эта территория была основана на базе опытно-показательного селекционного питомника Леонида Алексеевича Колесникова, который за свою жизнь вывел около 300 новых сортов сирени. Самый известный сорт — «Красавица Москвы». Его особенность заключается в том, что бутон сиреневого цвета в процессе цветения превращается в белоснежный цветок. Еще один уникальный сорт — «Алексей Маресьев», назван селекционером в честь военного летчика, героя Советского Союза. У сирени этого сорта лепестки закручены в разные стороны и напоминают лопасти самолета. Также в саду можно увидеть и другие знаменитые сорта Колесникова, такие как «Гортензия», «Утро Москвы», «Зоя Космодемьянская» и «Галина Уланова».

Теперь москвичи смогут в полной мере насладиться пышным цветением на зеленых территориях города.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где еще цветет сирень?

Фиолетовые, белые и лиловые кусты сирени можно встретить в Парке Горького, в «Кузьминках» и «Сокольниках», парке 50-летия Октября и парке по Ангарской улице, в усадьбе Воронцово, парках «Фили», «Красная Пресня» и «Ходынское поле», в садах «Эрмитаж» и им. Баумана, в музее-заповеднике «Царицыно», а также в детском парке им. Прямикова, Бабушкинском, Перовском и Гончаровском парках.

Куда еще можно сходить?

- в Таганском парке посетителей порадует исполинский вид декоративного чеснока,

- в парке «Северное Тушино» цветут ирисы и нивяник,

- в парке «Ходынское поле» в полном цвете распустились боярышник и рябина,

- в Гончаровском парке порадуют необычные кустарники «Лапчатка».