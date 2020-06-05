Молдавская политическая партия «ШОР» требует от парламента учредить День Русской литературы

Партия “ШОР” требует учредить в Молдове День русской литературы и предлагает отмечать его 6 июня, в день рождения Пушкина. Проект об учреждении символического праздника представил на брифинге в парламенте депутат Партии “ШОР” Игорь Химич. Он отметил, что законопроект будет зарегистрирован сегодня же.

“В Молдове к русской литературе традиционно относились с пиететом. На ней воспитывалось не одно поколение граждан страны. К огромному счастью, по сегодняшний день подавляющее большинство населения нашей страны, вне зависимости от национальной принадлежности, имеет возможность читать эту великую литературу в оригинале. Мы считаем чрезвычайно важным не утратить эту прекрасную традицию, пропагандировать ее среди подрастающего поколения”, - заявил депутат.

Приурочить праздник ко дню рождения Пушкина Партия “ШОР” предлагает, так как здесь, в Бессарабии он написал множество выдающихся произведений, в том числе основанных на молдавском фольклоре. “Пушкин был один из тех, кто открыл Молдову миру”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Члены фракции Партия "ШОР".

“С бессарабским периодом жизни и творчества Александра Пушкина в нынешнем, 2020 году связаны две заметные даты. Исполняется ровно 200 лет с момента, когда он прибыл в Кишинев, а также – 135 лет со дня установки в центральном кишиневском парке памятника поэту, изготовленному на пожертвования жителей города”, - добавил Игорь Химич.

Также Партия “ШОР” потребовала от правительства учредить ежегодную Неделю русской литературы в Республике Молдова, в рамках которой на государственном уровне будут проводиться культурные и образовательные мероприятия.Партия “ШОР” требует учредить в Молдове День русской литературы и предлагает отмечать его 6 июня, в день рождения Пушкина. Проект об учреждении символического праздника представил на брифинге в парламенте депутат Партии “ШОР” Игорь Химич. Он отметил, что законопроект будет зарегистрирован сегодня же.

Материал предоставлен политической партией «ШОР»