2020-06-05T18:41:03+03:00
Общество

«Для Подмосковья экология имеет особое значение»: Губернатор Андрей Воробьёв пообещал до конца года закрыть все свалки

Еще в 2013-м в Московской области действовали 39 мусорных полигонов
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов «Щелканово».Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов «Щелканово».Фото: Денис ТРУДНИКОВ
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Московская область собирается до конца нынешнего года закрыть все мусорные полигоны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня в Рузском городском округе проверил, как идут работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов «Щелканово». Здесь же Андрей Воробьёв встретился с местными жителями. Речь в этом разговоре, разумеется, шла о свалках.

- В 2013 году я обратился к Президенту за поддержкой по закрытию свалок. В Подмосковье было 39 полигонов в черте городов, - напомнил губернатор. - На них не существовало никакой технологии - просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Всё это превращалось в зловоние. В 2020-м мы закроем все свалки. Останется только «Тимохово», которое уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов. Мы открываем на удаленных территориях мощные, современные, соответствующие самым высоким экологическим требованиям КПО.

Что касается свалки «Щелканово», работа здесь планируют завершить уже в конце июля.

- Отсюда вывезли около 20 тыс тонн деградированных отходов и 5,1 тыс тонн фильтрата.

- Вторым этапом работ станет рекультивация свалки - на ее месте появится глиняный замок и подпорная стена из габионов. (Так называют «заборы» из крепкой сетки, которую заполняют камнями - получается эффектный элемент ландшафта).

Стоит отметить, что приезд губернатора Андрея Воробьёва на один из полигонов, который предстоит рекультивировать, совпал с Днем эколога.

- Здесь, в Щелканово, были протесты экологов - мы их всегда слышим. Для Подмосковья экология имеет особое значение. От свалки тут не останется никакого следа, - пообещал губернатор.

У «Щелканово», нужно сказать, особая история. Два года назад здесь сделали площадку, на которой должны были временно размещать отходы. Подрядчик должен был накапливать мусор в течение 11 месяцев, затем ликвидировать ее, а землю под ней рекультивировать. Но прописанные в договоре обязательства компания так и не выполнила, а предупреждения, которые рассылали Минэкологии Московской области и местная администрация - проигнорировала.

«В марте здесь был введен режим ЧС и принято беспрецедентное решение о реквизиции земельного участка для ликвидации экологического вреда», - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Приехавшая на встречу с жителями Щелканово эколог-общественник Наталья Куприна поблагодарила Андрея Воробьёва за внимание к проблемам экологии.

- Хотелось бы, чтобы виновные были наказаны, а здесь появилась рекреационная зона, развивался туризм, - отметила активистка.

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