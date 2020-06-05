«Для Подмосковья экология имеет особое значение»: Губернатор Андрей Воробьёв пообещал до конца года закрыть все свалки

Московская область собирается до конца нынешнего года закрыть все мусорные полигоны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня в Рузском городском округе проверил, как идут работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов «Щелканово». Здесь же Андрей Воробьёв встретился с местными жителями. Речь в этом разговоре, разумеется, шла о свалках.

- В 2013 году я обратился к Президенту за поддержкой по закрытию свалок. В Подмосковье было 39 полигонов в черте городов, - напомнил губернатор. - На них не существовало никакой технологии - просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Всё это превращалось в зловоние. В 2020-м мы закроем все свалки. Останется только «Тимохово», которое уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов. Мы открываем на удаленных территориях мощные, современные, соответствующие самым высоким экологическим требованиям КПО.

Что касается свалки «Щелканово», работа здесь планируют завершить уже в конце июля.

- Отсюда вывезли около 20 тыс тонн деградированных отходов и 5,1 тыс тонн фильтрата.

- Вторым этапом работ станет рекультивация свалки - на ее месте появится глиняный замок и подпорная стена из габионов. (Так называют «заборы» из крепкой сетки, которую заполняют камнями - получается эффектный элемент ландшафта).

Стоит отметить, что приезд губернатора Андрея Воробьёва на один из полигонов, который предстоит рекультивировать, совпал с Днем эколога.

- Здесь, в Щелканово, были протесты экологов - мы их всегда слышим. Для Подмосковья экология имеет особое значение. От свалки тут не останется никакого следа, - пообещал губернатор.

У «Щелканово», нужно сказать, особая история. Два года назад здесь сделали площадку, на которой должны были временно размещать отходы. Подрядчик должен был накапливать мусор в течение 11 месяцев, затем ликвидировать ее, а землю под ней рекультивировать. Но прописанные в договоре обязательства компания так и не выполнила, а предупреждения, которые рассылали Минэкологии Московской области и местная администрация - проигнорировала.

«В марте здесь был введен режим ЧС и принято беспрецедентное решение о реквизиции земельного участка для ликвидации экологического вреда», - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Приехавшая на встречу с жителями Щелканово эколог-общественник Наталья Куприна поблагодарила Андрея Воробьёва за внимание к проблемам экологии.

- Хотелось бы, чтобы виновные были наказаны, а здесь появилась рекреационная зона, развивался туризм, - отметила активистка.