На следующей неделе Москву ждут радикальные решения по снятию ограничений из-за коронавируса

Власти города готовят очередные ослабления ограничительных мер, поэтапный график представят уже 8 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

С 1 июня в Москве начали работу парки, непродовольственные магазины, химчистки, автосалоны, техсервисы, прачечные, магазины с бытовой техникой. Но по-прежнему остаются закрытыми театры, фитнес-центры, салоны красоты и другие предприятия. Когда они откроются?

- Период, когда можно о чем-то говорить, когда меняется ситуация (минимальный период) – это семь дней. В понедельник мы ввели новые правила, значит в следующий понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется. Меньше стали выявлять заболевших пневмонией, ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения, - сказал Сергей Собянин.

Уже 8 июня московские власти представят точные даты открытия (график) предприятий до 1 июля - поэтапно будут сняты максимум ограничений, которые существуют в Москве сегодня.

Во многом это станет возможным и благодаря тому, что москвичи соблюдают меры безопасности в общественных местах и транспорте – носят маски и перчатки. По словам Сергея Собянина, это не какие-то сторонние требования, они «не для дядя, не для мэра, а для самого человека».

На этой неделе Сергей Собянин принял участие во время встречи мэров в рамках международного онлайн-саммита «Вместе мы выстоим: большие города против COVID-19», где обсуждался мировой опыт в борьбе с коронавирусом.

- Лучше учиться на чужом опыте. Китайские коллеги дали рекомендации, как лечить, как обращаться с больными. А потом наши врачи, создав клинический комитет, отрабатывали свои рекомендации, вырабатывали новые технологии. Спасали тысячи людей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что бороться с эпидемией в Москве помогает уникальная система создания амбулаторных ковидных центров с КТ-технологией, с лучевой технологией, с искусственным интеллектом.

КСТАТИ

В Подмосковье следующим шагом станет открытие торговых центров и ресторанов.

- Мы хотели открыть торговые центры, но главный санитарный врач говорит, что пока рано. Когда увидим снижение коэффициента по заболеваемости, тогда сделаем следующий шаг, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.