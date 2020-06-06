Москвич в офисном костюме на спор прыгнул с моста на Садовом кольце и едва не утонул

Около полудня 6 июня спасателям поступил вызов: прохожие рассказали, что на их глазах с Краснохолмского моста на Садовом кольце в реку сиганул мужчина. Выбраться на берег он не может, барахтается в воде и просит о помощи. На место рванула дежурная смена службы спасения. На катере они домчались с Крымского моста, где расположен их пост, за несколько минут.

За утопающим нырнул спасатель Виктор Ануров, поскольку был в гидрокостюме. Он подхватил мужчину, а коллеги помогли затащить того на катер. Москвич наглотался воды, но остался жив. Его довезли до базы спасателей, где бедолагу забрала скорая.

О себе спасенный толком рассказать не успел. 40-летний мужчина в рубашке и брюках только поделился, что на безрассудный поступок его подтолкнули товарищи. С ними он поспорил, что прыгнет с моста на спор. Кстати, самих друзей, пока он тонул, рядом не оказалось.

Протяженность берегов Москвы-реки 160 километров. За безопасностью вдоль линии следят 12 поисково-спасательный постов, среди которых есть водолазный отряд. Кроме того, за акваториями столицы следят через камеры. Кроме катеров у них есть спасательные суда на воздушной подушке и водолазно-спасательный автомобиль.