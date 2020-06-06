«Свечи пока не зажигайте, молитесь о родителях»: службы начались во всех храмах Москвы

Эпидемия в столице отступает, и Патриарх Кирилл дал благословение для открытия храмов в Москве. Впервые за долгие месяцы изоляции, москвичи 6 июня смогли прийти помолиться. Во всех храмах теперь новые правила для посещения, приходить желательно в маске и перчатках. Наш корреспондент сходила на службу в Храме святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове.

Металлические ворота в храм наконец-то открыты. На клумбах еще несколько тюльпанов, в траве нежится местный котик. Женщины все строго в платках, масках. Перчатки с собой взяли не все. Но и на входе не было никаких проверяющих.

Храмы открыты для верующихФото: Алиса ТИТКО

Вечернюю службу (Всенощное бдение) решили проводить не в самом храме, а на прихрамовой территории – тут и места больше, и свежий воздух. Для настоятеля протоиерея Михаила поставили микрофон, а для прихожан сделали разметку на плитке – желтые квадратики были на безопасном расстоянии 1,5 метра друг от друга. Люди с пониманием отнеслись и становились четко, согласно разметке. Собрались на вечернюю службу человек 70. Даже родственники становились на безопасное расстояние, а мамочкам с колясками освобождали несколько квадратиков.

Верующие старались соблюдать социальную дистанциюФото: Алиса ТИТКО

- А свечи где брать? – спросила женщина.

- Свечи внизу - в церковной лавке. Но свечи пока не зажигайте, молитесь о родителях, - посоветовала служительница храма.

Церковная лавка открыта уже несколько дней, сюда люди заходят за свежей выпечкой, купить иконы и свечи. А еще узнать информацию о службах.

- Утром сегодня была Литургия. Это же Троицкая родительская суббота. Принято вспоминать усопших православных христиан. Это большой поминальный день, - сказали в Церковной лавке «Свеча».

Троицкая служба проходила в особых карантинных условияхФото: Алиса ТИТКО

- А завтра служба тоже будет? – уточняю.

- Конечно, в 9.00 начнется Литургия. Завтра же День Святой Троицы. Пятидесятница. Богослужение также будет проходить на улице.

В церковной лавке установлен специальный диспенсер с антисептической жидкостью, чтобы все желающие могли протереть перчатки.

- Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метров, слушайте указания сторожей и волонтеров, вставайте на специально размеченные места на прихрамовой территории. Готовившимся можно причаститься. Исповедь – нужно писать на бумаге, - значится в сообщение у храма.

В храмах новые санитарные правилаФото: Алиса ТИТКО

Кстати

Новость об открытии храмов в Москве обрадовала миллионы верующих. И первым двери 2 июня распахнул Храм Христа Спасителя.