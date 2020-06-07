2020-06-07T16:06:55+03:00
Общество

Погода в Москве 8 – 13 июня: Дожди закончились (ну, почти), теперь – жара и солнце!

Во многих районах столицы и Подмосковья за неделю выпала месячная норма осадков. Погода в Москве 8 – 13 июня будет уже по-настоящему летней
Юлия СМИРНОВА
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Дожди закончились, теперь – жара и солнце!Дожди закончились, теперь – жара и солнце!Фото: Иван МАКЕЕВ
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Субботний вечер сложился у москвичей по-разному. Кто-то наслаждался прогулками (по всем правилам режима самоизоляции, конечно) – наконец-то тепло! А кто-то спасался от очередного ливня с криками “да сколько ж можно!”.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтверждает наши ощущения фактами и цифрами:

- Дожди 6 июня были очень локальные – в отличие от тех, что в конце мая и в первые дни лета заливали всю Москву и область. В субботу в районе Рублевского шоссе выпало 15 мм, на Бутырской улице 16 мм – это сильный дождь. В центре столицы и на Красной Пресне - 10 мм, то есть умеренные дожди. То же самое и в Подмосковье. Были места, где лило серьезно, а в других совсем чуть-чуть. Прошедшие дожди связаны с южным фронтом атлантического циклона.

Может, хватит уже дождей, фронтов и циклонов? Только за первую неделю лета июньские нормы по осадкам уже выполнены и перевыполнены. В районе МГУ вылилось 120% месячной нормы, в Коломне 108%. Но так не везде – Серпухову досталось лишь 36% месячной нормы влаги.

- Сильных дождей больше не будет – во всяком случае, в течение недели, - радует прогнозом Татьяна Позднякова.

После проливных дождей на детской площадке в долгопрудном. Фото: Мария ВОРНАКОВА.

После проливных дождей на детской площадке в долгопрудном. Фото: Мария ВОРНАКОВА.

Но это не значит, что дождей не будет вовсе!

- В воскресенье выпадет до 5 мм осадков. Ночь на понедельник будет очень теплой, +16...+18 градусов, с утра возможны туманы. А днем в понедельник, 8 июня, дожди если и будут, то небольшие и кратковременные. Они уже связаны не с циклоном, а с конвективными процессами в атмосфере. И с понедельника начнется совсем уже летняя жара, +26...+28 градусов.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

Во вторник и среду, 9 – 10 июня, по ночам +16...+18 градусов и сухо. Днем +26...+28, переменная облачность, местами кратковременные дожди.

В четверг, 11 июня, солнечно и без осадков. Ночью +15...+20 градусов, днем до +30.

В пятницу, 12 июня, ночь такая же теплая и сухая, днем +25..+30, но снова с дождем.

В следующие выходные, похоже, погода опять испортится. В субботу, 13 июня, +21 градус, пасмурно и сыро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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