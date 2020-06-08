Легенды спорта поддержали поправки в Конституцию

1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Опросы показывают, что подавляющее большинство населения считает необходимым показать свою позицию по ключевым пунктам развития нашей страны. В том числе и спортивное сообщество…

«Сами должны определять свою жизнь»

- А почему нет? Всегда надо голосовать, - так считает трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный тренер СССР Галина Горохова. - Мы активные граждане нашей страны, сами должны определять свою жизнь. Или кто-то это должен решать за нас? Что тогда питюкать: это не так, то не эдак. Иди и решай сам, это и есть демократия.

Легендарная фехтовальщица считает лично для себя важной поправку о запрете на двойное гражданство для чиновников. Гражданство чужой страны выглядит как путь отхода, запасной аэродром. Что очень несправедливо по отношению к населению России.

- Я бы еще запретила двойное гражданство для детей руководства страны и возможность иметь недвижимость за пределами России, - призналась Галина Горохова. - А то странно получается: нас агитируют путешествовать по России, а сами из своих зарубежных особняков не вылезают.

Галина Горохова - чемпионка Олимпийских игр по фехтованию. Автор фото: Дмитрий ДОНСКОЙ/РИА Новости

- Голосовать нужно, - уверен известный российский бодибилдер, победитель турнира «Арнольд Классик» Дмитрий Яшанькин. - Необходимо прикладывать усилия, чтобы жизнь в стране стала лучше. Чтобы быть готовыми к такому форс-мажору, который произошел сейчас в связи с коронавирусом.

Забота о матерях и школьниках

Разумеется, спортсмены - это часть общества. Поэтому и проблемы их часто беспокоят самые простые, житейские.

- Меня как женщину больше привлекают вопросы здоровья граждан, забота о матерях и школьниках, - призналась двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, директор ГБУ «Дворец детского спорта» Москомспорта Светлана Мастеркова. - Но на самом деле каждый россиянин может найти важные лично для него поправки в Основной закон. Поддержать их. Я считаю, что эти перемены приведут к лучшей, более комфортной жизни в современной России.

Известная спортсменка считает, что голосовать за изменение Конституции необходимо обязательно. Мы являемся гражданами страны, которая зависит от наших демократических решений: как мы установим, так будут жить. Причем как мы, так и наши потомки. В конце концов это показывает доверие страны нашему мнению, что приумножает чувство гордости и патриотизма.

- Сейчас в стране много проблем, пандемии всякие беспокоят. Нам ее необходимо пережить и начать развивать нашу страну еще более ярко. Ситуация с пандемией выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы, - отметил Сергей Анохин, президент Московской федерации футбола. - Мне кажется, стране требуется индексация пенсий, увеличение минимального размера оплаты труда. Ну и, конечно, необходимо снять ограничение по количеству президентских сроков. Какая разница, сколько человек руководит страной? Главное, чтобы он это хорошо делал…

«Ведут к улучшению жизни в стране»

Вопросы может вызывать лишь изменение избирательного законодательства. Например, с 2020 года на федеральных выборах появится возможность голосовать по интернету (на региональных выборах такие эксперименты уже проводились; например, в прошлом году в Москве). Классическое голосование на избирательных участках более привычно. Но, учитывая мировые реалии, нам всем необходимо приобретать новые навыки, отмечает экс-чемпион мира по боксу и тайскому боксу, президент Федерации тайского бокса Москвы Григорий Дрозд.

- Я считаю, что за поправки нужно голосовать. Как мне кажется, многие поправки, которые сегодня предлагаются, явно ведут к усилению нашей Конституции и улучшению жизни в стране. Направлены на созидание, поддержание семьи, демографии и семейных ценностей. Лично для меня это принципиально важная история. Поэтому я поддерживаю поправки в Конституцию, - резюмировал Григорий Дрозд.

Дмитрий Яшанькин - российский бодибилдер. Фото: instagram.com/dmitryyashankin

Многие поправки, которые сегодня предлагаются, явно ведут к усилению нашей Конституции и улучшению жизни в стране.