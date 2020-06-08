Когда отменят цифровые пропуска в Москве в 2020 году: с 9 июня можно свободно перемещаться по городу

В Москве с 9 июня 2020 года отменили режим самоизоляции и пропускную систему. Теперь для передвижения по городу не нужно заранее оформлять цифровой пропуск. А также снимается график прогулок – можно гулять в свободном режиме.

- Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места, - сообщил в блоге Сергей Собянин.

Снятие ограничений стало возможно в связи с тем, что динамика по заболевшим коронавирусом в Москве снизилась - уже неделю показатели не превышают 2000 человек. Именно поэтому власти города стали говорить о снятии ограничений по работе ряда предприятий. Что же касается цифровых пропусков, которые нужно оформлять для поездок по городу, то они теперь не нужны. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

Напомним, что с 25 мая открылись МФЦ по предварительной записи, с 1 июня москвичам разрешили прогулки, занятия спортом, посещать торговые центры и парки отдыха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783773" frameborder="0"></iframe> Собянин об отмене режима изоляции в столице.

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