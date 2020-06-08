Собянин об отмене цифровых пропусков в Москве в 2020 году: с 9 июня график прогулок также снят

В Москве с 9 июня 2020 года отменяют режим самоизоляции и пропускной режим. Напомним ограничительные меры должны были действовать до 14 июня 2020 года.

- Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Теперь москвичам не нужно оформлять цифровой пропуск (рабочий или разовый) для проезда по городу. Мэр города сказал, что сделать это получилось, так как все показатели движения по выходу из эпидемии в норме.

К тому же теперь прогулки для москвичей будут не по графику, а в свободном режиме.

- Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места, - сообщил Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783773" frameborder="0"></iframe> Собянин об отмене режима изоляции в столице.

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