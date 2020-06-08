2020-06-08T14:42:17+03:00
Общество

Открытие летних веранд в Москве после самоизоляции в 2020 году

Стало известно, когда состоится открытие летних веранд в Москве после самоизоляции и какими будут правила их посещения в 2020 году
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Власти города приняли решение, что с 16 июня откроются летние верандыВласти города приняли решение, что с 16 июня откроются летние верандыФото: Алиса ТИТКО
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Кафе и летние веранды в Москве откроются после самоизоляции в 2020 году два этапа. Власти города приняли решение, что с 16 июня откроются летние веранды, а с 23 июня – все стационарные кафе и рестораны.

- Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице отменяют систему цифровых пропусков с 9 июня, теперь для поездок по городу ничего не нужно оформлять. В общественном транспорте вновь заработают социальные карты - льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда. Мэр города распорядился восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт – обратиться в кассы метрополитена можно будет начиная с 12 июня.

К тому же с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, а также фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

- Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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