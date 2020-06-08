2020-06-08T14:56:22+03:00
Общество

Открытие парикмахерских и салонов красоты после самоизоляции в Москве в 2020 году

Когда в Москве начнут работу парикмахерские, барбершопы и салоны красоты после снятия самоизоляции в 2020 году
Андрей АБРАМОВ
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С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерскиеС завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерскиеФото: Иван МАКЕЕВ
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Сергей Собянин анонсировал новые этапы снятия ограничений, которые ранее были введены в столице в связи с распространением коронавируса. В Москве снимают режим всеобщей самоизоляции. И наконец появился ответ на один из самых частых вопросов последних месяцев: когда начнут работу парикмахерские? С этим вопросом к градоначальнику неоднократно обращались жительницы столицы во время прямых эфиров. Но ранее Сергей Семенович осторожно отмечал, что пока не время.

Наконец появился точный ответ. В своем блоге мэр рассказал об открытии салонов красоты и парикмахерских после снятия самоизоляции.

— Я утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, — написал Сергей Собянин.

Также в Москве с 9 июня отменили цифровые пропуска и ряд других ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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