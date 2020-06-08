Цветочные речные трамвайчики не поплывут по Москва-реке летом 2020 года

Речные трамвайчики компании Radisson Royal этим летом не выйдут на прогулочные маршруты по Москва-реке. Причина очевидная – нерентабельно при соблюдении правил Роспотребнадзора.

- Наши речные трамвайчики в этом сезоне не выйдут на маршруты по Москва-реке. Речь о цветочных трамвайчиках «Подсолнух», «Незабудка», «Василек», «Тюльпан», «Орхидея», «Роза», «Фуксия», «Астра», «Лаванда» и «Гвоздика», которые начали курсировать прошлой весной, - рассказала «КП» Ольга Ткачева, заместитель генерального директора флотилии Radisson Royal.

- Какая причина? – спрашиваю.

- Нерентабельность, с учетом тех рекомендаций Роспотребнадзора. Нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а у нас кресла для пассажиров стоят очень плотно друг к другу. Если соблюдать 1,5 метра, то это будет менее, чем 50% мест. В одном речном трамвайчике можно перевозить 44 человека, а по новым нормам мы смогли бы не больше 20 человек.

Доходы от продажи билетов не покрыли бы затраты на топливо, техническое обслуживание и зарплату обслуживающему персоналу.

Однако яхты с полноценным ресторанным обслуживанием возобновят поездки с 23 июня. Пассажиры должны будут находиться на борту в масках.

- Большие яхты поплывут с 23 июня. На борту придется внести изменения в связи с требованиями Роспотребнадзора. Скорее всего убрать столики, чтобы увеличить социальную дистанцию, - рассказала Ольга Ткачева.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 23 июня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Ранее Роспотребнадзор уже определял работу водного транспорта. Обязательно нужно будет ввести масочный режим, двукратный ежедневный температурный контроль экипажа судна, использование антисептиков, обеспечить регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа), обеспечить одноразовой посудой для использования на камбузе и в столовой судна.

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