«С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта»: Губернатор Андрей Воробьёв открыл новый комплекс переработки отходов

В Московской области продолжает расширяться сеть КПО - комплексов по переработке отходов. Они должны заменить уходящие в прошлое свалки, на которых еще в стародавние времена было придумано зарывать мусор. В итоге открытые еще при СССР полигоны не были рассчитаны на такой рост потребления, они переполнялись, «чадили» ароматами на десятки километров. Теперь с этим покончено.

С 2013 года Московская область взяла курс на постепенно закрытие свалок. На тот момент их было 39. Сейчас «доживают» свой век последние. Теперь столичный регион будет не закапывать свой мусор, а перерабатывать. Полезные фракции, вторсырье, будут возвращаться в оборот.В Кашире сегодня открылся современный комплекс переработки отходов «Дон». Символическую кнопку старта нажали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

- С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта, - отметил Андрей Воробьёв. - Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности. В короткие сроки построены самые современные комплексы, отвечающие современным мировым стандартам. Только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей мы сможем выстроить новую систему обращения с отходами, главными критериями которой являются максимальный рециклинг, безопасность и экологичность.

Что важно знать о новом КПО:

- Через его линию сортировки будет проходить до 300 тысяч тонн мусора.

- Больше 50% общего объема пойдет на переработку и вторичное использование.

- Комплекс работает круглосуточно, в четыре смены.

- На предприятии созданы 450 рабочих мест.

Линия сортировки, конечно, впечатляет. Мощные сепараторы помогают автоматике «выбирать» из потока отходов, движущихся по ленте, пригодные для дальнейшей переработки фракции. К таковым относятся пластик, бумага, стекло, металлы. А вот всю органику в отдельных помещениях с помощью компостирования за несколько суток будут превращать в технический грунт, который пригодится для рекультивации закрытых мусорных полигонов и отсыпки дорог.

- В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она как раз воплощается в таких объектах, - прокомментировала работу КПО «Дон» Виктория Абрамченко. - Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого в виде свалок. Нацпроект «Экология» - это проект про то, как грамотно переработать отходы и извлечь все полезные фракции, чтобы получить вторичные материальные ресурсы.

- Сегодня в России 95% коммунальных отходов вывозится на полигоны, где, фактически, закапывается в землю, - сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. - Современные КПО позволяют перерабатывать и повторно использовать полезные фракции - бумагу, стекло, металлы, пластик, что обеспечивает ощутимые экономические и экологические эффекты.

Он напомнил, что для компании «РТ-Инвест» комплекс переработки отходов - уже третий по счету, запущенный в Подмосковье. Ранее аналогичные КПО заработали в Коломне и Сергиевом Посаде.

- Еще один планируется запустить в Можайском городском округе до конца года, - отметил Чемезов.

По словам Андрея Шипелова, «РТ-Инвест» не только стрит КПО, но и продвигает современную систему раздельного сбора тары через фандоматы. 90% собранных с их помощью отходов возвращаются в оборот. Такие штуки будут устанавливать в муниципалитетах Московской области.

КОНКРЕТНО

- 11 КПО и 4 завода по термическому обезвреживанию отходов планируют ввести в эксплуатацию на территории Московской области в ближайшие годы.

- До конца нынешнего года будут закрыты мусорные полигоны «Ядрово», «Лесная», «Малая Дубна», «Сабурово», «Шатурский», «Озёры» и «Торбеево».